دیدگاه سیاسی امام خمینی مبتنی بر دیدگاه آزادی سیاسی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام منصور میراحمدی، بعد از ظهر سه شنبه در نشست علمی آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) در سالن آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، با تاکید بر اینکه آزادی سیاسی در اندیشه امام راحل جایگاه و مقام بلندی دارد، اظهار کرد: آزادی سیاسی در اندیشه امام راحل جایگاه بلندی دارد زیرا ایشان برای حق رأی مردم اهمیت قائل است.

وی عنوان کرد: مبحث آزادی سیاسی در اسلام باید در نخستین گام از منظر قرآن بررسی شده و این کتاب الهی سه حق اساسی حق انتخاب، حق بیان و حق تشکیل اجتماعات را برای انسان قائل است.

آزادی رأی

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان مطلب فوق بیان کرد: آزادی رأی، آزادی بیان و آزادی تشکل‌های جمعی به رسمیت شناخته شده است.

وی تاکید کرد: در آزادی سیاسی سه رکن فاعل آزادی سیاسی چه کسی است، مانع آزادی سیاسی چیست، هدف آزادی سیاسی چیست، مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مفهوم مدرن آزادی سیاسی در غرب تصریح کرد: مفهوم مدرن آزادی سیاسی متعلق به تحلیلگران غرب فاقد آزادی سیاسی به عنوان آزادی سیاسی مثبت و منفی است.

میراحمدی با بیان این مطلب که تا هنگامی که آزادی سیاسی محقق نشود عدالت در جامعه پدیدار نمی‌شود تصریح کرد: برخی به طرح امتناع آزادی سیاسی در مورد اسلام و امام خمینی توجه دارند زیرا معتقدند که این مفهوم را نمی‌توان در کتاب‌های اسلامی یافت و آن را قابل طرح نمی‌دانند.

فقیه عادل برای تشکیل حکومت نیاز به رأی اکثریت مردم دارد

وی یادآور شد: مردم حق دارند در تصمیمات دولت نقش ایفا کنند و امام خمینی (ره) نیز این مسئله را که مردم باید بر اساس بینش صحیح رأی دهند به رسمیت شناخته است.

وی افزود: هر مفهومی دارای تاریخ است و بدون توجه به این موضوع درکی راجع به آن مقدور نیست؛ بنابراین ضرورت دارد به تاریخ مفاهیم حوزه دانش توجه داشته باشیم و آزادی سیاسی نیز از این مقوله خارج نیست.

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران با تاکید بر اینکه فقیه عادل برای تشکیل حکومت نیاز به رأی اکثریت مردم دارد، افزود: این موضوع در صدر اسلام با عنوان بیعت با ولی امر مسلمین مطرح بوده است.