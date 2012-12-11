نمایشگاه خانه مدرن در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصرسه شنبه در مراسمی با حضور مسئولان استانی سومین نمایشگاه تخصصی خانه مدرن با عرضه محصولات مختلف در صنایع ساختمان و دکوراسیون داخلی فعالیت خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان کالاهای تزئینات داخلی ساختمان از استانهای قزوین، تهران، البرز، سمنان محصولات خود را در 50 غرفه در معرض دید عموم قرار داده اند.

انواع مبلمان، لوستر، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و اتاق خواب کودک، انواع فرش دستباف، لوستر، تابلو فرش، دستگاههای تصفیه آب، کابیت و سرویس آشپزخانه، طراحی و معماری ساختمان، کاغذ دیواری در غرفه های این نمایشگاهه عرضه شده است.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استقبال مردم از نمایشگاههای تخصصی اظهارداشت: برپایی نمایشگاههای تخصصی ضمن امکان برخورداری کارشناسان و متخصصان در حوزه های مختلف زمینه حضور تولیدکنندگان محصولات مختلف در این حوزه ها را فراهم می کند.

وی گفت: نمایشگاه خانه مدرن سومین نمایشگاه تخصصی در این حوزه است که در اولین روز افتتاح آن مورد توجه و استقبال خانواده ها قرار گرفته است.

وحدتی تصریح کرد: با توجه به فرارسیدن شب یلدا و آشنایی شهروندان با آئین های سنتی نمایشگاه مواد غذایی و شب چله ایرانی از 28 آذر ماه لغایت دوم آذر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار خواهد شد که می تواند مورد توجه گروههای مختلف مردم قرار گیرد.

این مسئول یادآورشد: استقبال مردم از برپایی نمایشگاههای مختلف در استان انگیزه مسئولان و دست اندرکاران را برای تداوم این حرکت فرهنگی و اقتصادی در استان دو چندان می کند.

نمایشگاه خانه مدرن تا 25 آذرماه به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جنب صداوسیما برپاست.

علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 تا 21 از این نمایشگاه دیدن کنند.