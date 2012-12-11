معاون وزیر مسکن از پروژه مهر ماندگار بیمارستان بهارستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر علیزاده معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی با هیئت همراه امروز با حضور در شهرستان بهارستان با همراهی یونس یونس نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان از روند پیشرفت پروژه مهر ماندگار بیمارستان 98 تختخوابی امام حسین (ع) بازدید کرد.

در این بازدید فرماندار شهرستان بهارستان ضمن قدردانی از زحمات و پیگیری‌های مسئولان در اجرایی کردن مصوبات پروژه‌ مهر ماندگار احداث بیمارستان 98 تخت خوابی شهرستان بهارستان که توسط وزارت راه و شهرسازی (مجری طرح) در حال احداث است، افزود: پروژه مذکور مهم‌ترین پروژه در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرستان بهارستان است که تسریع در تکمیل آن نقش بسیار تاثیرگذار در تربیت نیروهای متخصص در رشته‌های مخـتلف پزشکی، محـرومیت زدایی، رفع نیـازمندی‌های ضروری و افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات اسـتاندارد به مردم شریف و مسـافرین را دارد.



یونس نوبخت افزود: پروژه بیمارستان مهر ماندگار از مصوبات سفرهای جمهور به شهرستان بهارستان است که با زیربنای 8520 مترمربع در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال در سال 88 آغاز شده و مجموعا 98 تختخواب با پنج اتاق عمل شامل دو اتاق عمل جراحی عمومی، دو اتاق عمل زایمان و یک اتاق عمل اورژانس در این پروژه پیش بینی شده است.



این مسئول، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را 65 درصد اعلام و اضافه کرد: با پیگیری و بازدیدهای مکرر مسئولان استانی و تاکیدات ائمه جمعه بخش های گلستان و بوستان و نماینده مجلس، با دستور مستقیم وزیر اقدامات لازم برای رفع مشکلات این پروژه انجام شده است.

نوبخت ادامه داد: عملیات ساخت این پروژه همزمان در قسمت های ساختمان اصلی و ساختمانهای جانبی فعالیت کرده و با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت است.



علیزاده معاون وزیر مسکن و شهرسازی پس از بازدید از پرو ژه مهر ماندگار شهرستان بهارستان با ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه خواستار تسریع تکمیل و بهره برداری از پروژه شد.