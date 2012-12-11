ورزش قهرمانی در مازندران ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم جمشیدپناه عصر سه شنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان آمل افزود: در رویکرد جدید قصد داریم در کنار ورزشهای قهرمانی، پهلوانی را در ورزشکاران تقویت کنیم.

وی اظهار داشت: ورزشکاران آملی از ابتدای سالجاری تاکنون، حدود 140نشان استانی، 23 نشان طلا، نقره و برنز کشوری، هفت نشان بین المللی، چهار نشان آسیایی، دو نشان برنز جهانی و یک نشان با ارزش طلای کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن را کسب کردند.



سرپرست اداره ورزش و جوانان آمل اضافه کرد: حدود 11 هزار ورزشکار شهرستان در 42 هیئت ورزشی این شهرستان سازماندهی شدند و دارای کارت بیمه ورزشی هستند.



معاون جدید توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران، از حضور هفت تیم باشگاهی از آمل در مسابقات امسال لیگ های برتر و دسته یک مردان و زنان باشگاههای کشور خبر داد.



جمشید پناه گفت: تیم های والیبال کاله مازندران، تیم ووشو سازمان تاکسیرانی، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولان شهرداری رینه آمل سه تیم لیگ برتری این شهرستان در باشگاههای کشور حضور دارند.



وی افزود: تیم والیبال کاله جوان آمل، تیم هندبال ثامن الحجج آمل در دسته یک باشگاههای کشور، تیم فوتبال پیام صنعت آمل در لیگ دسته سوم و هیئت فوتبال آمل در زیرگروه بانوان کشور شرکت دارند.



سرپرست اداره ورزش و جوانان آمل ادامه داد: آمل در بین شهرستانهای مازندران که حداقل سه تیم در لیگ برتر و یا تیم هایی در سطح لیگ دسته یک داشته باشند کم و یا اصلا وجود ندارد.



جمشیدپناه ، به جایگاه مهم ورزش در این شهرستان و توان کسب نشان ها در هفت رشته ورزشی در مسابقات مهم بین المللی توسط ورزشکاران این شهرستان اشاره کرد.

وی گفت: رشته های کشتی آزاد وفرنگی، بوکس، ووشو، والیبال، رزمی ، دو ومیدانی و کوهنوردی در این شهرستان بیش از رشته های دیگر فعال و ورزشکاران این رشته ها در بیشتر مسابقات هم بین المللی به همراه تیم ملی حضور دارند.

