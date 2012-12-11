دانشجویان عدالتخواه یک بخاری نفتی به وزیر آموزش و پرورش هدیه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی درواکنش به اظهارات حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام کرد سوختگی دانش آموزان مدرسه دخترانه شین، سوختگی درجه غیرمستقیم بوده است، بخاری نفتی را به نشانه اعتراض به وی هدیه دادند.

بنابراین گزارش شماری از اعضای این جنبش دانشجویی با اظهار تاسف از مرگ سیران یگانی دانش آموز دختر دبستان شین در حادثه آتش سوزی، در حرکتی نمادین یک دستگاه بخاری نفتی را تا مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش حمل کردند.

گفتنی است، در جریان این اعتراض دانشجویی، نیروهای آموزش و پرورش به مداخله با اعتراض کنندگان پرداختند و بخاری نفتی نیز توسط این نیروها ضبط شد.

حاجی بابایی درباره حادثه مدرسه شین آباد روز یکشنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد: صورت و دست دانش آموزان از طریق حرارت مستقیم آسیب ندیده است بلکه حرارت شدیدی به صورت غیرمستقیم به دست و صورت آنان می خورد و اگر به این کلاس درس نگاه کنید، متوجه می شوید تابلو، درب کلاس و صندلی ها آسیب ندیده اند زیرا حرارت مستقیم نخورده اند و حتی دانشجویان در استقبال از ما سرود خواندند.

صبح چهارشنبه 15 آذرماه سالجاری کلاس دخترانه چهارم ابتدایی دبستان شین آباد در پیرانشهر دچار حادثه آتش سوزی شد و تمام دانش آموزان آن مجروح و روانه بیمارستان شدند.