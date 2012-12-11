  1. سیاست
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۲

در یک حرکت نمادین؛

دانشجویان عدالتخواه یک بخاری نفتی به وزیر آموزش و پرورش هدیه دادند

دانشجویان عدالتخواه یک بخاری نفتی به وزیر آموزش و پرورش هدیه دادند

شماری از اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی با اظهار تاسف از مرگ یکی از دانش آموزان دختر در حادثه آتش سوزی دبستان شین، در حرکتی نمادین یک دستگاه بخاری نفتی را برای اهدا به وزیر آموزش و پرورش به مقابل ساختمان این وزارت آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی درواکنش به اظهارات حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام کرد سوختگی دانش آموزان مدرسه دخترانه شین، سوختگی درجه غیرمستقیم بوده است، بخاری نفتی را به نشانه اعتراض به وی هدیه دادند.

بنابراین گزارش شماری از اعضای این جنبش دانشجویی با اظهار تاسف از مرگ سیران یگانی دانش آموز دختر دبستان شین در حادثه آتش سوزی، در حرکتی نمادین یک دستگاه بخاری نفتی را تا مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش حمل کردند.

گفتنی است، در جریان این اعتراض دانشجویی، نیروهای آموزش و پرورش به مداخله با اعتراض کنندگان پرداختند و بخاری نفتی نیز توسط این نیروها ضبط شد.

حاجی بابایی درباره حادثه مدرسه شین آباد روز یکشنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد: صورت و دست دانش آموزان از طریق حرارت مستقیم آسیب ندیده است بلکه حرارت شدیدی به صورت غیرمستقیم به دست و صورت آنان می خورد و اگر به این کلاس درس نگاه کنید، متوجه می شوید تابلو، درب کلاس و صندلی ها آسیب ندیده اند زیرا حرارت مستقیم نخورده اند و حتی دانشجویان در استقبال از ما سرود خواندند.
 
صبح چهارشنبه 15 آذرماه سالجاری کلاس دخترانه چهارم ابتدایی دبستان شین آباد در پیرانشهر دچار حادثه آتش سوزی شد و تمام دانش آموزان آن مجروح و روانه بیمارستان شدند.

در این حادثه سیران یگانه دانش آموز 10 ساله کلاس به دلیل شدت جراحات و آسیب ریه جان خود را از دست داد.

کد مطلب 1764046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها