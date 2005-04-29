محمد رضا بايرامي : هنوز كتابهاي راحت الهضم و مخاطب فريب توليد مي شوند / تمام اقشار جامعه ، مخاطب ما نيستند

نويسنده " عقابهاي تپه 60 " درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : فروش كتاب درفروشگاه ها - به غيرازنمايشگاه كتاب - كه شلوغ نباشد ، براي مخاطب شناسي مناسب تر است . كسي كه به نمايشگاه كتاب مي آيد چون وقتي براي اين كار گذاشته و احيانا بن كتابي هم دارد قطعا خريدي هم انجام مي دهد ، اما شايد اين كتاب 100% مورد نيازش نباشد ، بنابراين اساسا من نمايشگاه كتاب را جايي براي شناسايي مخاطب نمي بينم.



بايرامي : متاسفانه پرفروش ترين كتاب هاي ما، مبتذل ترين و بازاري ترين كتابهايمان است .

محمد رضا بايرامي تصريح كرد : متاسفانه پرفروش ترين كتاب هاي ما، مبتذل ترين و بازاري ترين كتابهايمان است ، اين كتابها با شكل هاي راحت الهضم ومخاطب فريب تهيه مي شوند و بيشترين فروش را هم دارند و هميشه شمارگان كتاب جدي در كشور ما خيلي پايين بوده است . به نظر من بايد سياستي را دنبال كرد كه فضاي بهتري براي كتابهاي خوب وبرتر فراهم آيد تا كتابهاي خوب هم شناسايي شوند.

وي ياد آور شد : خريد و يا عدم خريد يك كتاب ، به عوامل مختلفي بستگي دارد و صرفا فروش زياد يك كتاب به معناي موفق بودن آن كتاب نيست ، البته موفق بودن را بايد تعريف كرد كه آيا اقتصاد نشر ملاك است يا ارزش ادبي كه مد نظر نويسندگان است.

مديرخانه داستان ايران به مهر گفت : درمراكز دولتي و ... بايد تصميمي اتخاذ شود كه براي كتاب جدي تر و كتاب هاي بهتر، فضاي مطلوب تري فراهم آيد ، فضايي هم براي معرفي اين كتابهادر نظر گرفته شود .



اين نويسنده در پايان گفت : نويسنده با همه اقشارجامعه سركارندارد ، يعني كارنويسنده و شاعر اين نيست كه تمام اقشارجامعه را مخاطب قرار دهد بلكه هرنويسنده اي با قشرخاصي سرو كاردارد و اگر غير از اين باشد احتمالا نقصي دركارش است.