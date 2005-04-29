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۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

خريد يا عدم خريد كتاب ، پيام خاموش مخاطب به ناشر و مولف ( 17 )

محمد رضا بايرامي : هنوز كتابهاي راحت الهضم و مخاطب فريب توليد مي شوند / تمام اقشار جامعه ، مخاطب ما نيستند

محمد رضا بايرامي - نويسنده و مدير خانه داستان ايران ، گفت : در مجموع ، به عنوان نويسنده از حركت هاي فرهنگي خوشحال مي شوم ، اما به علت ازدحام و شلوغي نمايشگاه كتاب ، اصولا نوع استقبال مخاطبان از آثار مكتوب ، مشخص نمي شود .

نويسنده " عقابهاي تپه 60 "  درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : فروش كتاب درفروشگاه ها - به غيرازنمايشگاه كتاب - كه شلوغ نباشد ،  براي مخاطب شناسي مناسب تر است . كسي كه به نمايشگاه كتاب مي آيد چون وقتي براي اين كار گذاشته و احيانا بن كتابي هم دارد قطعا خريدي هم انجام مي دهد ، اما شايد اين كتاب 100% مورد نيازش نباشد ،  بنابراين اساسا من نمايشگاه كتاب را جايي براي شناسايي مخاطب نمي بينم.

بايرامي : متاسفانه پرفروش ترين كتاب هاي ما، مبتذل ترين و بازاري ترين كتابهايمان است .

محمد رضا بايرامي تصريح كرد :  متاسفانه پرفروش ترين كتاب هاي ما، مبتذل ترين و بازاري ترين كتابهايمان است ، اين كتابها با شكل هاي راحت الهضم ومخاطب فريب تهيه مي شوند و بيشترين فروش را هم دارند و هميشه شمارگان كتاب جدي در كشور ما خيلي پايين بوده است . به نظر من بايد سياستي را دنبال كرد كه فضاي بهتري براي كتابهاي خوب وبرتر فراهم آيد تا كتابهاي خوب هم شناسايي شوند.

وي ياد آور شد : خريد و يا عدم خريد يك كتاب ، به عوامل مختلفي بستگي دارد و صرفا فروش زياد يك كتاب به معناي موفق بودن آن كتاب نيست ، البته موفق بودن را بايد تعريف كرد كه آيا اقتصاد نشر ملاك است يا ارزش ادبي كه مد نظر نويسندگان است.

مديرخانه داستان ايران به مهر گفت : درمراكز دولتي و ... بايد تصميمي اتخاذ شود كه براي كتاب جدي تر و كتاب هاي بهتر، فضاي مطلوب تري فراهم آيد ،  فضايي هم براي معرفي اين كتابهادر نظر گرفته شود .

اين نويسنده در پايان گفت : نويسنده با همه اقشارجامعه سركارندارد ،  يعني كارنويسنده و شاعر اين نيست كه تمام اقشارجامعه را مخاطب قرار دهد بلكه هرنويسنده اي با قشرخاصي سرو كاردارد و اگر غير از اين باشد احتمالا نقصي دركارش است.

کد مطلب 176405

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