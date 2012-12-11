مشکلات 164 شهروند شهریار، بهارستان و رباط کریم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ملاقات عمومی فرماندار بهارستان با حضور شهروندان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه که به مدت سه ساعت به طول انجامید، نوبخت فرماندار شهرستان بهارستان به مشکلات بیش از 63 نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

در این جلسه با همکاری برخی از مدیران و مسئولین ادارات از جمله مسئول بازرسی فرمانداری، رئوسای ادارات کار، بهزیستی، سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع)، نماینده کمیته امداد امام خمینی(ره)، نماینده اتحادیه آرد و نان شهرستان بهارستان، در خصوص حل مشکلات ملاقات کنندگان تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مشکلات 60 نفر از روستاییان رامین شهریار بررسی شد



فرماندار شهریار به همراه معاون عمرانی، سرپرست بخشداری با حضور در دهیاری روستای رامین با 60 نفر از مردم از نزدیک دیدار کردند.

در این جلسه پس از دیدار چهره به چهره مسئولان با روستاییان مشکلات آنها شناسایی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارائه شد.

رسیدگی به مشکلات 41نفر از شهروندان رباط کریمی

جلسه ملاقات مردمی فرماندار شهرستان رباط کریم امروز در محل فرمانداری برگزار شد.



بیژن سلیمان پور فرماندار شهرستان رباط کریم در این ملاقات مردمی با 41 نفر از شهروندان به صورت چهره به چهره و از نزدیک دیدار و گفتگو و دستورات لازم را برای رسیدگی به در خواستها و مشکلات آنان صادر کرد.