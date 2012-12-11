برگزاری همایش جوان و عاشورا در روستای سبهتی میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست تخصصی پنج شنبه ها با تئاتر شهرستان میناب در سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای شهید بهشتی به همت انجمن نمایش و کانون بسیج هنرمندان شهرستان میناب با هدف آموزش و تبادل اطلاعات این هنر فاخر در بین هنرمندان و گروه های مختلف برگزار شد.

رضا اوژند سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب در این خصوص گفت: این نشست ها قرار است پنج شنبه هر هفته تشکیل و نمایش فیلم های تئاتر های مختلف ، کارگاه های آموزشی، نمایش نامه خوانی، نقد و بررسی و .... از برنامه هایی است که در هفته های آینده اجرا می شود.

وی افزود: در نخستین نشست تخصصی پنج شنبه ها با تئاتر میناب، نمایش "غرغشه در فرکانس دوخت" به کارگردانی حسین غلامشاهی از آثار شرکت کننده در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان و برگزیده دهمین جشنواره بسیج استان اجرا شد و پس از آن توسط اساتید و پیشکسوتان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب اظهار داشت: در شهرستان میناب 12 گروه نمایش وجود دارد که در جشنواره های مختلف استانی ، کشوری و بین المللی افتخاراتی را برای شهرستان میناب و استان هرمزگان به ارمغان آورده اند.

برگزاری همایش جوان و عاشورا در میناب

همایش جوان و عاشورا توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب با همکاری انجمن قرآن و عترت و طرح صالحین خواهران بسیج هنرمندان با هدف آشنایی جوانان با فلسفه و آموزه های عاشورایی و قیام امام حسین(ع) در روستای سبهتی شهرستان میناب برگزار شد.

رضا اوژند، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب گفت: یکی از اهداف و برنامه های این اداره سوق دادن برنامه های فرهنگی و همایش های دینی و مذهبی در روستا هایی که کمتر از امکانات فرهنگی بهره مند هستند است.

وی افزود: با برگزاری این جلسات و استفاده از حضور اساتید مجرب جهت آگاهی دادن جوانان و آشنایی آنان با فلسفه قیام و نقش جوانان و شهدای جوان دشت کربلا نظیر حضرت علی اکبر(ع) بیشتر آشنا می شوند.

اوژند بیان داشت: همایش جوان و عاشورا با برنامه های قرآنی، مداحی، قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد شریف زاهدی با موضوعات فلسفه قیام عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر، نقش جوانان در به ثمر رساندن قیام عاشورا و نقش جوانان در خنثی کردن نقشه های شوم دشمنان و مبارزه در جبهه جنگ نرم با دشمنان همراه بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب تصریح کرد: این همایش در حسینیه صاحب الزمان (عج) روستای سبهتی برگزار گردید که مورد استقبال مردم خصوصا جوانان و نوجوانان قرار گرفت و در پایان لوح تقدیر و هدایایی به رسم یاد بود به جوانان برتر و کسانی که اسامی آنان با نام های علی اکبر، علی اصغر؛ رقیه، سکینه و ابوالفضل بود اهداء شد.

برگزاری مصاحبه تخصصی متقاضیان مؤسسات قرآنی در بندرعباس

مصاحبه تخصصی متقاضیان موسسات قرآنی هرمزگان با حضور گروه مصاحبه کننده از تهران در فرهنگ سرای طوبی بندرعباس برگزار می شود.

مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور جهت بررسی سطح علمی و تخصصی قرآنی، متقاضیان تأسیس مؤسسات فرهنگی، قرآن و عترت، مصاحبه های تخصصی را در سراسر کشور برگزار می کند.

15 مؤسسه فرهنگی و قرآنی در استان هرمزگان تقاضای مجوز فعالیت داده اند که پس از انجام مصاحبه و احراز رتبه لازم، مجوز فعالیت آن ها صادر می شود.

هم اکنون نزدیک به 50 مؤسسه قرآنی در استان هرمزگان مشغول به فعالیت هستند و شرایط لازم برای تأسیس مؤسسه فرهنگی، قرآنی و عترت داشتن سه نفر داوطلب با مدرک کارشناسی مرتبط با سطح دو حوزه الزامی است.

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بستک

پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بستک در سالن فرمانداری و با حضور عضاء برگزار شد.

این نشست با موضوع های ارتقاء سرانه مطالعه مفید، بررسی وضعیت، تقویت و حفاظت از بقاع متبرکه و زیارت گاه های موجود و آسیب شناسی مراسم سوگواری و هم چنین ساماندهی دکه های مطبوعاتی و پخش نشریات در ادارات و دستگاه های دولتی تشکیل شد.

در این نشست حجت الاسلام منصوری، امام جمعه شهرستان بستک از عدم استقبال ادارات در خصوص اشتراک نشریات انتقاد کرد و خواستار توجه جدی به این مقوله شد.

هم چنین حجت الاسلام شیبانی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستک بر لزوم حفظ حرمت و پاس داشت آثار تاریخی به ویژه سنگ قبور اماکن متبرکه و زیارت گاه ها تأکید کرد و تخریب این آثار را ناشی از غفلت و نا آگاهی و حرکتی فرهنگ ستیزانه و غیر اخلاقی دانست.

در این جلسه تلاش برای ثبت ملی آثار تاریخی شهرستان، از أهم برنامه های اداره میراث فرهنگی و گردشگری عنوان شد.

هم چنین راه اندازی اینترنت بی سیم در پارک شهر توسط شهردار و تجلیل از مؤلفین و پژوهشگران این شهرستان در دهه فجر از جمله مصوبات این نشست بود.