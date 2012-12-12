هجمه فرهنگی دشمن به جوانان گوشزد شود

سید علی اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دشمن جنگ نرمی را آغاز کرده و جوانان و نوجوانان را مورد هدف قرار داده است.

وی افزود: در این زمینه ورود جدی مسئولان در حوزه فرهنگی، هجمه فرهنگی دشمن را ناکام می گذارد و توطئه های آنان را خنثی می کند.

دشمن برای نابودی نظام اسلامی مبالغ هنگفتی را هزینه می کند



این مسئول عنوان کرد: در واقع دشمن تمام توان خود را با شیوه های مختلف برای به سقوط کشاندن ایران اسلامی بکار بسته است.

اینانلو ادامه داد: در این زمینه دشمن برای نابودی نظام، سرمایه گذاریهای فراوانی را انجام و مبالغ هنگفتی را به این امر اختصاص داده است که ما باید با بصیرت و آگاهی کامل در حوزه فرهنگی ورود جدی پیدا کرده تا هجمه فرهنگی دشمن ناکام بماند.

لزوم ایجاد بستر مناسب برای امور فرهنگی



معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار بر ایجاد بستر مناسب برای امور فرهنگی تاکید کرد و گفت: باید با تحقق این مهم، نگذاریم دشمن به باورها و اصولی که به آن پایبند هستیم، ضربه وارد کند.

وی یادآور شد: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب، باید با هوشیاری و بصیرت، هجمه فرهنگی دشمن بی اثر شود.