تقویت روحیه پژوهش محوری در دانشگاهیان/ دانشجویان بومی ملارد حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل اکبری طارمی بعدازظهر امروز در مراسم تجلیل از برترینهای دانشکده کشاورزری شهرستان ملارد اظهار داشت: در آستانه هفته پژوهش تعدادی از دانشجویان پژوهشگر و نمونه دانشکده کشاورزی امیرآباد شهرستان ملارد شناسایی شدند و امروز طی مراسمی از زحمات آنها تجلیل شد.

وی خواستار حمایت جدی مسئولان از پژوهشگران شد و گفت: در این زمینه ستاد مربوطه در شهرستان ملارد تشکیل شده است.

روحیه خودباوری بین جوانان نهادینه شود



این مسئول در ادامه بر اهمیت تقویت روحیه پژوهش محوری در قشر دانشگاهی کشور تاکید و عنوان کرد: در سایه توجه به خودباوری بود که پیشرفت های بزرگ علمی و فناوری در سالهای پس از انقلاب بدست آمد.

اکبری طارمی ادامه داد: هم اکنون بعد از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باید این روحیه خودباوری همچنان حفظ و بین جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

دانشجویان بومی ملارد حمایت شوند



معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری ملارد بر توجه بیش از گذشته و حمایت های مادی و معنوی از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان بومی این شهرستان تاکید کرد و خواستار توجه ویژه مدیران مربوطه به این مهم شد.

اکبری طارمی اعلام کرد: در این راستا دبیرخانه ستاد پژوهش و فناوری شهرستان ملارد راه اندازی شده که در تمام ایام سال دایر و فعال است.