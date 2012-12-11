کانادا تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کانادایی"سی تی وی نیوز " ،"جان بیرد" وزیر خارجه کانادا از وضع تحریمهای جدید دولت کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران خبر داد.

بیرد گفت: در این تحریمها، نام 98 شخص و نهاد ایرانی که با برنامه هسته ای ایران مرتبط هستند، به فهرست قبلی اضافه شده است.

به گفته وی، همچنین تحریمهای جدید بخشهای اقتصادی ایران را که به صورت غیرمستقیم از برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند و یا برای آن منابع مالی تامین می کنند،هم هدف قرار می دهد مانند صنایع نفت و گاز، معادن ، کشتیرانی و فلزات.

وزیر امور خارجه کانادا با اعلام تحریمهای خصمانه علیه نیروهای دفاعی کشورمان مدعی شد این تحریم های تکمیلی موجب انزوای بیشتر ایران از سیستمهای مالی جهان خواهد شد.

وی این خبر را در کنفرانس مراکش در جریان دیدار با گروه های موسوم به دوستان سوریه اعلام کرد.