پرداخت 1.5میلیاردریال نذورات مردمی به کمیته امداد شهرستان شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اصغرزاده اظهار داشت: مردم خیر و نیکوکار این شهرستان همزمان با ماه سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) ماه محرم بیش از یک میلیاردو 550 میلیون ریال نذورات خود را به این نهاد اهدا کردند .

وی افزود: این مبلغ کمک به صورت غذای گرم و یا سبد کالای غذایی تهیه و بین نیازمندان شهرستان توزیع شد .

وی ادامه داد: بیش از ده هزار نفر از نیازمندان این شهرستان از این نذورات بهره مند شدند.

بهره مندی هزار دانشجو و طلبه از خدمات تحصیلی کمیته امداد بروجن



مدیر کمیته امدادشهرستان بروجن گقت: بیش از یک هزار دانشجو و طلبه از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند می شوند.



علیار کیانی افزود: 697 دانشجو و طلبه هم با مساعدت تحصیلی کمیته امداد فارغ التحصیل شده اند و 322 نفر هم درحال تحصیل هستند.



وی گفت: درسال تحصیلی جدید 94میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و طلاب علوم دینی پرداخت شد .



وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور استان نیز 466میلیون ریال به دانشجویان تحت پوشش این نهاد اهدا کرد.



برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای فرزندان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارسان



175 نفر از فرزندان مددجویان تحت پوشش کمیته امدادشهرستان فارسان در دوره های آموزش فنی و حرفه ای شرکت کردند .



مدیر کمیته امدادشهرستان فارسان گفت : این دوره ها شامل آموزش خیاطی، قالی بافی ، نقاشی ،کیف دوزی ،نقشه کشی، و رایانه بوده است که به همت سازمان فنی و حرفه ای و کمیته امداد برگزار می شود .



محمدرضا فتحی گفت: این کار آموزان پس از طی دوره های اموزشی با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی کمیته امدادمشغول بکار خواهند شد.

ارائه خدمات مشاوره به 457مددجوی کمیته امداد فارسان

مدیرکمیته امدادشهرستان فارسان از ارائه خدمات مشاوره ای به 457 نفر از مددجویان این نهاد خبرداد .



محمدرضا فتحی گفت: این خدمات در بخشهای مشاوره شغلی، تحصیلی، مشاوره روحی و شخصیتی ومشاوره های قبل از ازدواج به مددجویان ارائه شد .

وی بیان کرد: این مشاوره ها به صورت فردی و با همکاری کلینیکهای تخصصی و مراکز مشاوره روان پزشکی برگزار می شود.

تجلیل از دانشجویان یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کیار

از دانشجویان یتیم تحت پوشش کمیته امداد شهرستان کیار تجلیل شد .



مدیر کمیته امداد شهرستان کیار گفت: به این مناسبت ضمن سرکشی به خانواده های این دانشجویان یتیم یک دستگاه لپ تاب به ارزش سیزده میلیون ریال و یک دستگاه رایانه به ارزش 12میلیون ریال به دو نفر از دانشجویان اعطا شد .



رضا شیریان افزود: این دانشجویان از مناطق محروم جوزستان و جغدان هستند که در رشته مهندسی کامپیوتر مشغول به تحصیل هستند.