طرح بازدید از داروخانه ها و مراکز بهداشتی بهارستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس نوبخت اظهار داشت: این طرح در راستای نظارت بر فروش و توزیع اقلام غیرمجاز دارویی و بهداشتی بر اساس مصوبه کمیته مبارزه با مواد مخدر این شهرستان اجرا شد.

وی یادآور شد: در این طرح، مراکز بهداشتی، داروخانه ها و مراکز فروش و توزیع تجهیزات پزشکی، دارویی و لوازم بهداشتی و آرایشی توسط گروه مشترک متشکل از بازرسی و روابط عمومی فرمانداری، نمایندگان سازمان نظام پزشکی و شبکه بهداشت شهرستان بهارستان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتند.

تکریم ارباب رجوع در حوزه درمانی ضروری است



نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان ضمن قدردانی از تلاش مدیریت و عملکرد پرسنل مراکز بهداشت و درمان و داروخانه های شهرستان بهارستان، خواستار تلاش بیشتر آنان برای تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات مناسب به مردم، حفظ بهداشت محیطی شد.



این مسئول عنوان کرد: بهارستان به عنوان دومین شهرستان پر جمعیت استان تهران، تاکنون فاقد بیمارستان بوده که در سفر اول رئیس جمهور به این شهرستان، دستور ساخت بیمارستان 98 تختخوابی امام حسین(ع) داده شد.

بیمارستان امام حسین(ع) تا پایان سال بهره برداری می شود



وی اظهار داشت: تکمیل ساخت و تجهیز بیمارستان بهارستان که جزو پروژه های مهر ماندگار دولت است، به دلیل نیاز شدید مردم این منطقه، تا پایان سال به بهره برداری می رسد.



شهرستان بهارستان با بیش از 600 هزار نفر جمعیت در جنوب غربی استان تهران واقع است.