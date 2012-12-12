نقش موثر فضلای حوزه در تدوین کتب درسی/ بی اطلاعی از تصادف سرویس معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی شامگاه سه شنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک خوبی بین آموزش و پرورش و حوزه علیمه قم صورت گرفته است، افزود: این فعالیت‌ها و همکاری‌های مشترک در راستای تاکیدات رهبرمعظم انقلاب در خصوص افزایش رابطه آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه است.



وی با اشاره تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال گذشته ابراز داشت: گسترش همکاری با حوزه علمیه در راستای سند تحول است چرا که فضلای حوزه می‌توانند نقش موثری در تدوین کتب درسی و همچنین حضور تبلیغی در مدارس و آموزش‌های ضمن خدمت معلمان داشته باشند.



6 هزار کلاس درس برنامه‌های قرآنی را دنبال می‌کنند



وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش قرآنی در مدارس کشور آغاز شده است، افزود: در سال جاری 6 هزار کلاس درس برنامه‌های قرآنی را با جدیت دنبال می کنند .



وی حوزه علمیه را مرکز تولید محتوای تربیتی دانست و افزود: آموزش و پرورش، حوزه را به عنوان راهنمایی خود در عرصه تربیت انتخاب کرده که این امر تحولی در تربیت افرادی مومن و انقلابی خواهد داشت.



اظهار بی اطلاعی از جرئیات تصادف سرویس معلمان



حاجی بابایی در حاشیه این دیدار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جرئیات تصادف سرویس معلمان شهرکرد به لردگان اظهار بی اطلاعی کرد و در خصوص عکس العمل به طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضا 20 نماینده پاسخی نداد.

