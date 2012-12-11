بررسی 153 پرونده در شورای عالی ثبت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر در محمودآباد افزود: آیین هایی که در این نشست پس از بررسی، مورد تایید کارشناسان قرار گیرد، در فهرست آثار فرهنگی غیر ملموس کشور ثبت خواهد شد.



وی، ارزشها و مفاهیم انسانی و دینی را بستری برای حرکت بیشتر جوامع انسانی به سمت تعالی و رسیدن به اوج انسانیت دانست و گفت: افزوده شدن پرونده‌های آئین های عاشورایی به فهرست میراث های فرهنگی ناملموس، سبب غنی شدن این فهرست فرهنگی کشور می شود.



علویان صدر گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای یک مجموعه ارزشمند از مواریث فرهنگی ناملموس بوده که اضافه شدن آئین‌های عاشورایی می تواند به غنی سازی این مجموعه ارزشمند بیش از پیش کمک کند.

برگزاری جلسه شرح نهج البلاغه در 20 شهر مازندران



رئیس اداره فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: جلسه شرح نهج البلاغه طی مصوبه ای در 20 شهرستان مازندران برگزار می شود.

علیرضا زرقانی افزود: جلسه شرح نهج البلاغه از ماه گذشته به صورت آزمایشی در 18 شهرستان مازندران آغاز شد و از شنبه آینده و در پی تامین اعتبار تعداد شهرستان هایی که جلسات شرح نهج البلاغه خواهند داشت به 20 شهر افزایش خواهد یافت .



وی بیان داشت: برگزاری جلسات شرح نهج البلاغه در شهرستانهای بابل، ساری، آمل، چالوس، بهشهر، نکا، رامسر، تنکابن، قائم شهر و دیگر شهرهای مازندران در دستور کار قرار دارد.

شرایط زندگی 400 خانوار سیلزده نوشهری و چالوسی دشوار است



نماینده مردم نوشهرو چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت حدود یک ماه از وقوع سیل در این شهرستانها، متاسفانه همچنان بیش از400 خانوار سیلزده در این شهرستان ها روزگار را بسختی سپری می کنند.

قاسم احمدی افزود: متاسفانه سیل خسارت جدی به واحدهای مسکونی این تعداد خانوارها در این شهرستان ها وارد کرد به نحوی که این واحدهای مسکونی قابل سکونت برای افراد خانواده نیست.



وی گفت: هم اکنون این خانوارهای بی سرپناه ناگزیرند با رفتن به منازل بستگان و خویشاوندان روزگار را سپری کنند.



