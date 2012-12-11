تجهیز تاکسی های قدس به سیستم هوشمند و سیستم کنترل پیمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر قامتی اظهار داشت: فعالیتها و برنامه های سازمان در راستای بهبود وضعیت جابجایی، ساماندهی خطوط، دقت و نظارت بر فعالیت شرکت حمل و نقل، آموزش و فرهنگ سازی، پیگیری نرخ کرایه ها جز اولویت کاری سازمان است.



وی افزود: هم اکنون در سیستم حمل و نقل و جابجایی مسافران ناوگان تاکسیرانی شهرداری قدس با ایجاد بیش از 26 خط تاکسی و ساماندهی 778 دستگاه در این خطوط، 35 درصد از سهم جابجایی مسافر را در سطح شهرستان بر عهده دارد.



قامتی عنوان کرد: نصب سیستم هوشمند و سیستم کنترل پیمایش تاکسی یکی از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس است و این سازمان نیز بر اجرای آن جدیت بسیاری دارد در این زمینه در طرح مذکور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود و جلوگیری از اتلاف وقت و پیشگیری از هزینه های اضافی (سوخت) را در بردارد.

تسهیلات ویِژه شهرداری قدس برای اخذ عدم خلاف و پایانکار ساختمانی



سرپرست شهرداری قدس از ارائه تسهیلات ویژه برای پرداخت جرایم و عوارض و اخذ عدم خلاف یا پایانکار ساختمانی خبر داد.



محسن چیبایی اظهار داشت: شهرداری قدس تسهیلات ویژه ایی را برای املاک صنعتی، تجاری و مسکونی که تا 22 بهمن ماه اقدام به اخذ عدم خلاف یا پایانکار کنند، در نظر گرفته است.



وی اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر وارد کردن خسارات به شهرداری و مسائلی همچون عدم رعایت اصول شهرسازی و حفظ معابر ، کاملا مغایر اصول فنی و مهندسی نیز است که همین امر جان و مال شهروندان را مورد تهدید قرار می دهد و هیچ یک از سرانه های فضای سبز، ورزشی، آموزشی و درمانی رعایت نمی شود و ساختمانهای احداثی فاقد هرگونه مقاوم سازی است.



سرپرست شهرداری قدس تصریح کرد: با ارائه این تسهیلات راه برای افرادی که توان پرداخت هزینه های صدور پروانه را بصورت کامل ندارند باز می شود تا بصورت قانونی و طبق مقررات فنی مهندسی ساختمان نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند.



این مسئول عنوان کرد: تخفیف در عوارض ممیزی، ساخت و ساز عمرانی، تخفیف در عوارض تراکم به صورت تقسیط بلند مدت، تخفیف در عوارض عمرانی کمیسیون ماده 100، سپردن پرونده به کارشناس مربوطه و انجام کار از صفر تا 100 در اولین فرصت، تهیه نقشه های ساختمانی توسط دفاتر فنی و مهندسی با سرعت و زمان بسیار کم و همچنین تسریع در امورات آتش نشانی و فضای سبز، طرح و برنامه و شهرسازی از جمله تسهیلاتی است که شهرداری برای شهروندانی که تا تاریخ 22 بهمن ماه سال جاری نسبت به پرداخت به اخذ دم خلاف و یا پایانکار اقدام کنند، در نظر گرفته است.



تجهیز بازارچه فجر به اقلام خوراکی مورد نیاز شهروندان



مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قدس از تجهیز بازارچه فجر به اقلام خوراکی با قیمت مناسب خبر داد و اظهار داشت: بازارچه فجر واقع در ترمینال اتوبوسرانی شهرداری قدس کار خود را به صورت دائمی آغاز کرد و هم اکنون به عنوان یکی از مراکز خرید شهروندان شهرقدسی محسوب میشود.



مجید حاج آقایی افزود: هدف از دائمی شدن این نمایشگاه ایجاد رفاه هرچه بیشتر شهروندان در راستای تامین مایحتاج خوراکی خود و تهیه اجناس مرغوب و با قیمت مناسب در این مکان است.



این مسئول عنوان کرد: در این بازارچه‌ها برنج، روغن، حبوبات، مرغ، گوشت قرمز و میوه، سبزی و دیگر اقلام خوراکی مورد نیاز خانوارها یافت می شود، این بازارچه از ساعت 8:30 صبح لغایت 20 شب پذیرای شهروندان است.

آغاز سری جدید ثبت نام وانت بارها



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس از سری جدید ثبت نام وانت بارها خبر داد و اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل ستاد حمل و نقل سوخت کشور مرحله دوم ثبت نام وانت بارها از طریق سایت اعلامی توسط این ستادها آغاز شد.

علی اصغر قامتی افزود: این سازمان در مرحله اول اقدام به ثبت نام بیش از تعداد 3898 دستگاه وانت بار کرده که برای تعداد 2230 دستگاه تاکنون تشکیل پرونده و پروانه صادر شده است.



این مسئول عنوان کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی شهرداری قدس به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح الی 18 نسبت به ثبت نام اقدام کنند، شناسایی و ساماندهی وانت بارهای قدس و برقراری بیمه رانندگان وانت بارهای ثبت نام شده برابر دستورالعمل اعلامی از طرف دولت از جمله مزایای این طرح است.

اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر



سرپرست شهرداری قدس از ادامه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر قدس خبر داد و اظهار داشت: همزمان با انجام عملیات لکه گیری و آسفالت معابر، عملیات جدولگذاری خیابانها نیز در حال انجام است.



محسن چیبایی افزود: طی پنج روز اخیرضلع شمالی خیابان شورا به طول 180 متر، خیابان صنعتی زاگرس به طول 100 متر و محوطه باغچه های مجتمع مسکونی شاهد واقع در انتهای خیابان چلچله نیز با طول 250 متر جدولگذاری شده است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به بارش های فصلی و لزوم هدایت آب های سطحی، در معابری که فاقد جدول وجوی مناسب باشند، به ترتیب اولویت، عملیات جدولگذاری انجام خواهد شد.

در صورت مساعد بودن شرایط جوی عملیات بهسازی معابر انجام خواهد شد



وی در ادامه از انجام ادامه عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر خبر داد و گفت: طی چند روز اخیر در راستای بهسازی معابر شهر، عملیات روکش آسفالت خیابان مفتح آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.



چیبایی افزود: کوچه معلم با حجم 110 تن؛ کوچه دوم آبان با حجم 18 تن و ابتدای خیابان شهید بهتویی با حجم 60 تن از دیگر نقاط سطح شهر است که بهسازی و آسفالت شده اند.