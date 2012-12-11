اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان استان هرمزگان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین انتخابات هیئت مدیره انجمن عکاسان استان هرمزگان عصر سه شنبه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا حسن بردال عضو هیئت موسس انجمن گزارشی از فعالیتها و اهداف و برنامههای انجمن ارائه کرد.
پس از آن منصور نعیمی از عکاسان پیشکسوت هرمزگان توضیحاتی پیرامون پیشینه فعالیت عکاسی در هرمزگان و فعالیتهای گروهی از گذشته تا کنون ارائه کردند.
در ادامه هیأت رئیسه جلسه شامل آقایان منصور نعیمی، عبدالمجید پاسلار و علی عسکری با دعوت از کاندیداها جهت ارائه برنامههای خود، برگزاری انتخابات را بر عهده گرفتند.
پس از آن اعضای حاضر رأیهای خود را در صندوق ریختند و هیئت رئیسه به شمارش آرا مشغول شد و نتایج رأیگیری را اعلام کرد.
از مجموع ۶۰رأی ریخته شده در صندوق و بر اساس آرای شمرده شده نتایج زیر اعلام شد:
اعضای اصلی هیئت مدیره
حسامالدین انصاریان: ۵۲رأی، حسن بردال : ۵۲رأی، روحاله بلوچی: ۲۵رأی، کورش صداقت : ۲۴رأی، سیدعلی هاشمی: ۱۹رأی
اعضای علیالبدل:
موسی بلبله : ۱۸رأی، مجید جمشیدی: ۱۸رأی، مهرزاد محمدیپور: ۱۸رأی
بارزس:
رضا فتحیمقدم : ۳۲رأی
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