اسرائیل به خودت بیا/آینده از آن فلسطینی ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی TRT ترکیه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه طی سخنرانی در ضیافت شام با حضور ابومازن ودیگر سران تشکیلات خودگردان موفقیت های اخیر فلسطینی ها را تبریک گفت.

وی با بیان این که بین ترکیه و فلسطین روابط برادرانه و دوستان وجود دارد افزود: ترکیه خانه دوم فلسطینی هاست. فلسطین هم خانه دوم ما است. مبارزات فلسطین و برادران فلسطینی نزد مردم ترکیه اهمیت فراوانی دارد.

اردوغان اظهار داشت: فلسطینی ها نماد مظلومیت جهان هستند. هر خبر خوبی که از فلسطین بیاید، قلب ما را شاد می کند. ما ارتباط خود را با برادران فلسطینی قطع نکرده و نخواهیم کرد و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و سیاسی مان را از یاد نخواهیم برد.

وی گفت: مشکلات برادران فلسطینی مان را به صورت یکپارچه و متحد حل خواهیم کرد. دولت ترکیه همواره در کنار برادران فلسطینی بوده و برای رسیدن آنها به اهدافشان کمک حال خواهد بود. مردم فلسطین حق دارند صاحب دولت و سرزمین خودشان باشند. عضویت فلسطین به عنوان ناظر از سوی 193 عضو سازمان ملل اتفاقی تاریخی و مهم بود.

اردوغان با اشاره به این مطلب که پیروزی فلسطین در سطح بین المللی مایه غرور و افتخار مسلمانان شده است خطاب به کشورهایی که مخالف این امر بودند توصیه کرد واقعیت مسئله را بهتر درک کرده و به تشکیل دولت مستقل فلسطین بصورت جدی بیاندیشند.

وی یادآور شد: جامعه جهانی مسئولیت وجدانی، حقوقی و سیاسی برای پذیرش کشور فلسطین دارد. تا زمانی که پرچم فلسطین در میان پرچم دیگر کشورهای عضو سازمان ملل به اهتزاز درنیاید، به مبارزاتمان ادامه می دهیم.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: اسرائیل با اقداماتی که انجام داده زمینه های دستیابی به صلح را از بین برده است. شرایط امروز با گذشته به کلی تفاوت کرده است. اسرائیل باید به این مسئله توجه کند، امروز جهان از اسرائیل انتظار دارد گام های جدی در این رابطه بردارد.

وی با بیان این که سازمان ملل با پذیرش فلسطین، آن را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخت و از سوی دیگر اعضای سازمان ملل خواستار نظارت بین المللی به فعالیت هسته ای اسرائیل شده اند اظهار داشت: مقامات اسرائیلی گفته اند که ما این را قبول نمی کنیم، اما پیامی که مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل برای تل آویو داشت این بود که "اسرائیل به خودت بیا" چه بخواهی و چه نخواهی باید این را بپذیری.

به اعتقاد نخست وزیر رژیم صهیونیستی سیاست های این رژیم همواره در حال تغییر است، صبح یک حرفی می زند، شب حرف دیگری.

وی همچنین خطاب به آمریکایی ها گفت: شما مگر صحبت از تشکیل دو کشور در منطقه نمی کردید؟ پس چرا در مجمع عمومی به عضویت فلسطین رای ندادید؟با این حال تصمیم سازمان ملل نشان می دهد اسرائیل باید به حقوق فلسطینی ها احترام گذاشته و مسئولیت خود را در این زمینه بپذیرد.

وی در پایان بیان داشت: آینده از آن فلسطینی ها است. اتفاقات اخیر در فلسطین این را به خوبی نشان داد. در حال حاضر 11 میلیون فلسطینی در سرزمین های اشغالی و در سراسر جهان هستند و این حق را دارند که در خاک آبا و اجدادی شان سکونت داشته باشند. اشغال و ظلم پایان یابد مذاکرات صلح باید از سر گرفته شود. ما در تمام این مراحل در کنار فلسطین خواهیم بود و به حمایت خود از فلسطینی ها ادامه می دهیم.