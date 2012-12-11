همایش کویرنوردی در شهداد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان کرمان با حضور اعضای این کمیته در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برگزار شد.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: دستگاه هایی مانند دانشگاه ها، نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی نمایندگان خود را در این کمیته عضو دارند تا برنامه های دهه فجر در کمیته ورزش به خوبی اجرا شود.

"عباس ارجمند" افزود: در این جلسات تصمیمات دو جلسه گذشته این نشست بررسی و پیگیری شد و پیشنهادات دیگری نیز برای برگزاری برنامه ها و چگونگی اجرای آنها ازسوی اعضا مطرح شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی های لازم قرار است در چهارمین جلسه کمیته ورزش ستاد دهه فجر استان کرمان روز دوشنبه هفته آینده، تصمیمات و برنامه های نهایی ویژه ایام الله دهه فجر اتخاذ شود.

155 سازمان مردم نهاد در استان کرمان ثبت شده است

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 155 سازمان مردم نهاد (سمن) در استان کرمان ثبت شده است که همه آنها فعال نیستند.

'علی رویگر' در جمع دبیران سمن ها و شماری از اعضای آنها در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان افزود: سمن های فعال در استان بسیار خوب کار می کنند که امیدواریم در ادامه نیز شاهد فعالیت بیشتر سمن های غیر فعال باشیم.



وی ادامه داد: از فعالیت سازمان های مردم نهاد در راستای اهداف تاسیس و راه اندازی آنها حمایت و این سمن ها را در گروه های تخصصی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، آموزشی و سایر موارد تقسیم بندی می کنیم.



رویگر، اظهار کرد: نگرش سمن ها نسبت به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان پس از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان منفی بود و احساس کرده بودند که به فراموشی سپرده شده اند.



معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان بیان کرد: قصد داشتیم در چندین جلسه با سمن ها این نگرش آنها را تغییر دهیم و سمن ها را به اداره کل ورزش و جوانان بیش از گذشته نزدیک کنیم.



همایش کویرنوردی در دهه فجر در شهداد برگزار می شود



مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، گفت: همایش کویرنوردی در روز جمعه 13 بهمن ماه امسال همزمان با ایام الله دهه فجر از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان و با همکاری تمامی نهادهای عضو کمیته دهه فجر استان کرمان در کلوت های شهداد برگزار می شود.

'محمد فولادی' در نخستین نشست کمیته ورزش دهه فجر استان کرمان افزود: پیش بینی می شود این همایش با حضور دو هزار نفر برگزار شود که دانشجویان و کارگران برای شرکت باشکوه در این همایش اعلام آمادگی کرده اند.

وی ادامه داد: این همایش در واقع یک برنامه نوآورانه است که سعی خواهیم کرد در آن از میهمانان سایر استانها نیز استفاده کنیم.

فولادی، همچنین به برگزاری همایش صبحگاهی در نخستین روز از ایام الله دهه فجر اشاره و اظهار کرد: این همایش نیز قرار است با حضور جمعیت بسیاری از مردم و بویژه جوانان در استادیوم سلیمی کیا کرمان برگزار شود.

لزوم اجرای برنامه های خلاقانه

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان تاکید کرد: اجرای برنامه های نو و خلاقانه به همراه در نظر گرفتن شرایط برای حضور اقشار مختلف مردم در آن باید در برنامه ها مد نظر قرار گیرد.

وی بیان کرد: همچنین برنامه هایی مانند برگزاری رقابت های پاراموتور و اتومبیلرانی خانوادگی در کویر، کوهپیمایی عمومی و پیاده روی خانوادگی، همایش ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی در یکی از شهرستان های جنوبی استان کرمان، رقابت های ویژه نیروهای مسلح با استفاده از تجهیزات نظامی و سایر برنامه های دیگر در این ایام اجرا خواهد شد.

فولادی، خاطرنشان کرد: کمیته ورزش در سال های گذشته کمیته برتر در ستاد دهه فجر استان بوده است که امسال نیز با توجه به زمان مناسب آغاز نشست های مرتبط با این ایام، سعی داریم با لحاظ کردن همه موارد باز هم بتوانیم رتبه برتر را کسب کنیم.

وی افزود: ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای ما که سال گذشته با 33 مرشد در ایام الله دهه فجر به اجرای برنامه پرداختند، امسال نیز با آمادگی و هماهنگی بیشتر به دلیل داشتن زمان یک ماه برای تمرینات خود، این ورزشها را نمایش می دهند.



جشنواره بازی های بومی و محلی جنوب شرق کشور به مناسبت دهه فجردر فهرج برگزار می شود



رییس هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی و محلی استان کرمان گفت: جشنواره بازی های بومی و محلی جنوب شرق کشور در ایام الله دهه فجر امسال به میزبانی فهرج برگزار می شود.



"فرهاد نژاد فصیحی" افزود: در این جشنواره شرکت کنندگانی از استان های هرمزگان، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی حضور خواهند داشت و با یکدیگر به رقابت می پردازند.



وی ادامه داد: قرار است این جشنواره با هماهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شود.



نژاد فصیحی، بیان کرد: این جشنواره برای احیا و توسعه ورزش های بومی و محلی در نقاط مختلف استان و سایر استانهای همجوار برگزار خواهد شد که قرار است برخی بازی های بومی و محلی ویژه استان کرمان به ثبت ملی برسند.



رییس هیات ورزشهای سنتی و بازی های بومی و محلی استان کرمان، تصریح کرد: این جشنواره با همکاری هیات انجمن های ورزشی استان کرمان برگزار می شود که برای اجرای هر چه بهتر آن نشست های هم اندیشی و برنامه ریزی را با حضور اعضای مختلف دو هیات برگزار کرده و خواهیم کرد.

مسابقه ویلچررانی در جیرفت برگزار شد



رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان جیرفت گفت: مسابقه ویلچررانی با هدف ایجاد انگیزه و روحیه نشاط و شادابی بین ورزشکاران معلول در جیرفت برگزار شد.



'احمد مجیدی فر' افزود: در پایان این مسابقه 'علیرضا ساردویی'، 'یاسر ملایی' و 'یاسر پیراسته' به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف این مسابقه، ایجاد انگیزه بین ورزشکاران معلول برای شرکت در مسابقات پارالمپیک است.



این مسابقه از میدان سبزواران آغاز شد و در گلزار شهدا جیرفت به پایان رسید.



دو دونده شهرستان بافت در رقابت های قهرمانی کشور در دو بخش کارگری و نیروهای مسلح مقام کسب کردند

"داریوش حریر" در مسابقات کارگری کشور که در تهران برگزار شد که در گروه سنی بالای 40 سال مقام سوم را به دست آورد و جواز حضور در مسابقات دو صحرانوردی 10 کیلوکتر دبی را به خود اختصاص داد.



همچنین المپیاد کشوری نیروهای مسلح به میزبانی اراک برگزار شد که "مسلم عزیزی" در ماده پنج کیلومتر استقامت مقام دوم را از آن خود کرد.



این ورزشکار موفق شد به عضویت تیم نیروهای مسلح کشور درآید.

