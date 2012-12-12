به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته هفتصد و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی‌نژاد شب گذشته برگزار شد.

محمدرضا مخبر دزفولی با اعلام برخی موضوعات مهم مطرح شده در جلسه شب گذشته، شورا از جمله گله مندی برخی استادان دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و گفت: اشکالات و نکاتی درخصوص گله‌مندی برخی از اساتید دانشگاه شریف مطرح شده بود و پیرو آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کرده بود که یک گزارش و بررسی از اساتید و محققین این دانشگاه تهیه شود و نظرات آنها مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: علت پی‌گیری این موضوع توسط شورای عالی این است که سرمایه اصلی ما دانشمندان و محققان کشور هستند و توجه خاصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقطه نظرات و مطالبی که مورد نظر دانشمندان کشور و مشکلات آنها در بخش‌های مختلف است، وجود دارد.

وضعیت بازنشستگی اعضای هیأت علمی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بررسی آخرین وضعیت بازنشستگی اعضای هیأت علمی در جلسه دیشب این شورا اظهار داشت: هیأتی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور تهیه این گزارش بودند، گزارش خود را ارائه و اعضای جلسه نیز نقطه نظرات خود را در مورد آن ارائه کردند.

به گفته مخبر دزفولی، در جمع‌بندی صورت گرفته در این زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کرد که به پیشنهادهایی که این اساتید در خصوص توانمندی‌های آنها برای تدریس در سنین بالا مطرح کرده‌اند، توجه شود و در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد.

بازنگری آئین‌نامه‌ ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: همچنین مقرر شد آئین‌نامه‌ ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی که قبلا مطرح شده و مبنای برخی از این تصمیم‌گیری‌ها بود مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته‌ای را که اعضای جلسه به‌عنوان مبنا مطرح کردند این است که تمام اعضای هیأت علمی که می‌توانند در خدمت دانشگاه باشند و توانایی این حضور را دارند تا حد ممکن این خدمت را ادامه دهند.

فراهم کردن امکانات بهتر برای حضور اساتید در سطوح مختلف در دانشگاه‌ها

رئیس ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در ادامه اعلام تازه ترین مصوبات این شورا اعلام کرد که مقرر شد در جلسه آینده ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی با اولویت مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته مخبردزفولی، آن دسته از اساتید دانشگاه که بر اساس آئین‌نامه قبلی بازنشسته شده‌اند نیز با ضوابط تجدیدنظر شده، تطبیق خواهند شد.

تصویب تمامی اصول حاکم بر سند مهندسی فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دستور بعدی جلسه ادامه بررسی سند مهندسی فرهنگی بود، اظهار داشت: تمامی اصول حاکم بر سند مهندسی فرهنگی در جلسه شب گذشته به ‌تصویب رسید و امیدواریم در جلسات آینده با تصویب اهداف و راهبردهای سند، جهت‌گیری‌های اساسی سند مهندسی فرهنگی به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: در ادامه تصویب این سند در یک بازه زمانی مشخص، اسناد مهم و اساسی در حوزه‌های گوناگون فرهنگ ذیل سند مهندسی فرهنگی را به‌ تصویب خواهیم رساند که برخی از این اسناد نظیر جمعیت، خانواده، نوشت‌افزار و اسبا‌ب‌بازی و... را در روند تصویب سند مورد بررسی قرار داده‌ایم.