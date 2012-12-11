لزوم توسعه همکاری ایران و مالزی/ وحدت در جهان اسلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی زاهدی در دیدار با سفیر مالزی در ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و مالزی دو کشور توانمند در جهان اسلام هستند و توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه فناوری‌های نوین و مسائل تجاری و اقتصادی علاوه بر تقویت منافع دو جانبه به نفع جهان اسلام است.

وی با یادآوری نقش گروه‌های دوستی پارلمانی در توسعه روابط دو کشور بیان داشت: گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای همکاری با پارلمان مالزی را دارد و می‌تواند با تقویت و گسترش مناسبات دو طرف مانند گردشگری، امور تحقیقاتی و پژوهشی، روابط مذهبی و ارتباطات تجاری از طریق اتاق‌های بازرگانی ایران و مالزی موثر واقع شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار همکاری پارلمان‌های دو کشور ایران و مالزی و بخش خصوصی دو کشور مذکور شد.

سفیر مالزی در تهران نیز در این نشست تصریح کرد: طی 30 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران و مالزی چه در سطح سیاسی و چه در مجامع بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای مانند جنبش عدم تعهد روابط بسیار مستحکمی داشته‌اند و در بسیاری از مسائل بین‌المللی اشتراکات فراوان دارند.

محمد صادق با اشاره به ارتقا روابط تجاری مالزی با ایران نسبت به گذشته بیان کرد: مهم‌ترین زمینه همکاری‌های دو کشور برای توسعه روابط، ارتباط بیشتر مردم ایران و مردم مالزی است که در همین زمینه می‌بینیم بسیاری از ایرانیان در مالزی مشغول تحصیل و فعالیت هستند.

در این دیدار آقایان عبدالرضا عزیزی، عبدالرحمان رستمیان و علیرضا منظری‌توکلی از اعضای گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و مالزی نیز حضور داشتند که به صورت جداگانه بر اهمیت ارتقای همکاری‌های دو کشور در سازمان‌های بین‌المللی، امور علمی و پژوهشی و مسائل دارویی و بهداشتی تاکید کردند.