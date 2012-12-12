12 کارگاه آموزشی در ملارد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد هفته پژوهش و فناوری ملارد در اطلاعیه ای جدول کارگاههای آموزشی را که به مناسبت هفته پژوهش در محل فرهنگسرای بعثت شهر صفادشت برگزار خواهد شد، اعلام کرده است.

در این راستا در روز 21 آذرماه سال جاری کارگاه های آموزشی روشهای مقاله نویسی توسط دانشگاه تربیت بدنی امام علی (ع)، کارگاه اقدام پژوهی توسط آموزش و پرورش ملارد، کارگاه اصول راه اندازی و جانمایی و احداث کارگاه های عمرانی توسط دانشگاه آزاد ملارد و کارگاه آشنایی با علم رباتیک توسط دانشکده کشاورزی استاد شهریار برگزار شد.

همچنین قرار است که 22 آذرماه سال جاری، شهرستان ملارد میزبان کارگاه های آموزشی روش برگزاری همایش و سخنرانی های علمی توسط دانشگاه آزاد ملارد، کارگاه آزمونهای روانشناختی سنجش هوش توسط دانشگاه آزاد صفادشت، کارگاه IT توسط فرهنگسرای بعثت و کارگاه بورس و مدیریت مالی توسط دانشگاه تربیت بدنی امام علی (ع) باشد.

در بخش دیگری در روز 23 آذرماه جاری طبق برنامه ریزی مقرر شده است که کارگاه آموزشی کارآفرینی توسط دانشگاه علمی کاربردی صفادشت، کارگاه مهارتهای مطالعه و یادگیری اثربخش توسط دانشگاه پیام نور ملارد، کارگاه آموزشی نجوم توسط فرهنگسرای بعثت و کارگاه طرز تهیه کود ورمی کمپوست توسط دانشکده کشاورزی استاد شهریار برگزار شود.