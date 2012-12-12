سومین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای جهان اسلام در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدالحسینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سومین دوره کنفرانس گردشگری سلامت با حضور 50 هیئت از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در روزهای 28 و 29 آذر ماه سال در بیمارستان رضوی مشهد برگزار می شود.
وی گفت: در این کنفرانس سفرای کشورهای اسلامی مقیم ایران، وزیران گردشگری کشورهای اسلامی، نماینده سازمان جهانی جهانگردی حضور دارند.
وی با اشاره به نخستین کنفرانس گردشگری سلامت، اظهار کرد: نخستین کنفرانس کشورهای اسلامی با حضور 300 نفر از تجار، اساتید و کارشناسانی از سازمانهای بینالمللی و جهانی و هیئتهایی از 20 کشور عضو کنفرانس اسلامی برگزار شد.
وی تصویب تشکیل انجمن گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در راستای توسعه همکاریهای کشورهای مسلمان در زمینه گردشگری سلامت را دستاورد دوره نخستین این کنفرانس دانست.
گفتنی است، نخستین دوره این کنفرانس آبان ماه سال 89 با هدف بررسی چالشها و بهرهگیری از فرصتهای پیش روی و کمک به بهبود جریان گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی به میزبانی بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مشهد برگزار شد.
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