بانوان در خانواده نقش دیده بان را دارند

حبیب الله پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش خطیر زنان در برهه های مختلف تاریخ اظهار داشت: در واقع زنان در هشت سال دفاع مقدس و پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهم و اساسی داشتند و پا به پای رزمندگان برای دفاع از این مرز و بوم می جنگیدند.

وی با اشاره بر لزوم حضور زنان در بخشهای مختلف جامعه افزود: در واقع باید بانوان با حضور در اجتماع های مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و ... به نقش آفرینی بپردازند.

مادران نقش موثری در آگاه سازی جوانان دارند



این مسئول با اشاره به اینکه حضور آگاهانه زنان در هدایت جوانان موثر است، عنوان کرد: مادران می توانند نقش موثری در آگاه سازی جوانان و هوشیار کردن آنها داشته باشند.

پیشوا با اشاره به حضور بانوان فعال در حوزه های مختلف در شهرستان بهارستان یادآور شد: باید از پتانسیل و ظرفیتهای این قشر در شهرستان به نحو مطلوبی استفاده شود.

مادران به نیازهای فرزندان و همسران اشراف داشته باشند



معاون برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری شهرستان بهارستان اضافه کرد: در واقع بانوان باید در خانواده باید نقش دیده بان را داشته باشند و نیازهای فرزندان، همسران و جامعه را سنجیده و در آگاه شدن به درد ها و در نتیجه درمان آنها اقدام کنند.

وی به مشارکت زنان در ابعاد مختلف جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: این مهم باعث رشد و توسعه جامعه و افزایش حس مسئولیت پذیری در این قشر می شود.