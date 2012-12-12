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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

نوبخت اعلام کرد:

ادارات در حوزه اشتغال فرهنگ سازی کنند/ ثبت هرگونه جذب نیرو در سامانه

ادارات در حوزه اشتغال فرهنگ سازی کنند/ ثبت هرگونه جذب نیرو در سامانه

بهارستان - خبرگزاری مهر: فرماندار بهارستان از مسئولان ادارات خواست تا در حوزه اشتغال فرهنگ سازی کنند و هرگونه جذب نیرو را برای ثبت در سامانه اطلاع دهند.

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود افراد تحصیل کرده فراوان با پتانسیل قوی دراین شهرستان اظهار داشت: باید با استفاده از توان و پتانسیل موجود در جوانان این شهرستان و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف برای آنها، میزان آمار بیکاری در بهارستان کاهش یابد.

وی به مدیران و مسئولان شهرستان تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای ایجاد اشتغال در حوزه خود انجام دهند تا بتوانیم از نیرو و پتانسیل جوانان فعال در شهرستان استفاده کنیم.

معضل بیکاری در بهارستان ریشه کن شود

این مسئول خواستار اهتمام ویژه ادارات مرتبط با بحث اشتغال شد و عنوان کرد: معضل بیکاری باید در بهارستان ریشه کن و برطرف شود.

نوبخت ادامه داد: به طور قطع با ایجاد اشتغال برای افراد به خصوص جوانان و نوجوانان، میزان امید به زندگی آنها افزایش می یابد و با تشکیل خانواده، آماز ازدواج نیز در شهرستان افزایش خواهد یافت.

تمامی ادارات سامانه اشتغال خود را رصد کنند

فرماندار شهرستان بهارستان یادآور شد: طبق مصوبات کارگروه اشتغال شهرستان مقرر شده است که تمامی ادارات سامانه اشتغال خود را رصد کرده و تمام اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

وی اعلام کرد: همچنین ادارات باید نسبت به فرهنگ سازی در حیطه اشتغال توجه بیشتری داشته و تبلیغات و تشویقات لازم را انجام دهند.
 

کد مطلب 1764086

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