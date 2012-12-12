ادارات در حوزه اشتغال فرهنگ سازی کنند/ ثبت هرگونه جذب نیرو در سامانه

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود افراد تحصیل کرده فراوان با پتانسیل قوی دراین شهرستان اظهار داشت: باید با استفاده از توان و پتانسیل موجود در جوانان این شهرستان و ایجاد اشتغال در بخشهای مختلف برای آنها، میزان آمار بیکاری در بهارستان کاهش یابد.

وی به مدیران و مسئولان شهرستان تاکید کرد که تمام تلاش خود را برای ایجاد اشتغال در حوزه خود انجام دهند تا بتوانیم از نیرو و پتانسیل جوانان فعال در شهرستان استفاده کنیم.

معضل بیکاری در بهارستان ریشه کن شود



این مسئول خواستار اهتمام ویژه ادارات مرتبط با بحث اشتغال شد و عنوان کرد: معضل بیکاری باید در بهارستان ریشه کن و برطرف شود.

نوبخت ادامه داد: به طور قطع با ایجاد اشتغال برای افراد به خصوص جوانان و نوجوانان، میزان امید به زندگی آنها افزایش می یابد و با تشکیل خانواده، آماز ازدواج نیز در شهرستان افزایش خواهد یافت.

تمامی ادارات سامانه اشتغال خود را رصد کنند



فرماندار شهرستان بهارستان یادآور شد: طبق مصوبات کارگروه اشتغال شهرستان مقرر شده است که تمامی ادارات سامانه اشتغال خود را رصد کرده و تمام اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

وی اعلام کرد: همچنین ادارات باید نسبت به فرهنگ سازی در حیطه اشتغال توجه بیشتری داشته و تبلیغات و تشویقات لازم را انجام دهند.

