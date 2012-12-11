الهام یکبار دیگر سخنگوی دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور در حکمی غلامحسین الهام را به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت منصوب کرد.
متن حکم دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر غلامحسین الهام
نظر به تعهد و سوابق ارزشمند و تجارب مفیدتان جنابعالی را به عنوان "رییس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت"منصوب می نمایم.
امیدوارم با همکاری مدیران و مسئولان دولت و با بهره گیری از آرای افراد صاحب نظر و اندیشمند و نیروهای دلسوز عرصه رسانه نسبت به اطلاع رسانی به موقع و روشنگر و تشریح برنامه ها، اقدامات، سیاست ها و جهت گیری های دولت، اقدامات لازم را معمول فرمایید.
توفیقات و سلامتی جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند منان مسالت می کنم.
محمود احمدی نژاد
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