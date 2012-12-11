  1. سیاست
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۳:۵۷

با حکم احمدی‌نژاد؛

الهام یکبار دیگر سخنگوی دولت شد

الهام یکبار دیگر سخنگوی دولت شد

رئیس جمهور در حکمی غلامحسین الهام را که در دوره نهم سخنگوی دولت وی بود‍ بار دیگر و به فاصله 9 ماه مانده تا پایان دولت دهم به این سمت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور در حکمی غلامحسین الهام را به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت منصوب کرد.

متن حکم دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر غلامحسین الهام

نظر به تعهد و سوابق ارزشمند و تجارب مفیدتان جنابعالی را به عنوان "رییس شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت"منصوب می نمایم.

امیدوارم با همکاری مدیران و مسئولان دولت و با بهره گیری از آرای افراد صاحب نظر و اندیشمند و نیروهای دلسوز عرصه رسانه نسبت به اطلاع رسانی به موقع و روشنگر و تشریح برنامه ها، اقدامات، سیاست ها و جهت گیری های دولت، اقدامات لازم را معمول فرمایید.

توفیقات و سلامتی جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند منان مسالت می کنم.

محمود احمدی نژاد
 

کد مطلب 1764087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها