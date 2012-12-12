باند قاچاق انسان در زاهدان شناسایی و منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود پارسافر اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی بدنبال اقدامات اطلاعاتی و شناسایی و کسب اخباری در خصوص فعالیت این باند قاچاق انسان که پس از وارد کردن اتباع بیگانه غیر مجاز به کشور با روش های گوناگون و از مسیرهای فرعی این افراد را به استان های مرکزی منتقل می کردند، تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری اعضای این باند در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: ماموران اداره مهاجرت و اتباع خارجی پلیس امنیت عمومی با چندین روز کار اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه این باند قاچاق انسان را در زاهدان شناسایی کنند و با هماهنگی مراجع قضایی اوایل هفته جاری در یک عملیات غافلگیرانه سرکرده این باند و هشت نفر از اعضای آن را که از اتباع بیگانه غیر مجاز بودند، دستگیر کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این عملیات یک قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه کلت کمری، یک قبضه اسلحه شکاری به همراه مهمات مربوطه و یک عدد دوربین و سه جلد گذرنامه جعلی به همراه یک دستگاه پژو 405 کشف و ضبط شد.

وی به تبعات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و بهداشتی حضور اتباع بیگانه غیر مجاز در جامعه اشاره کرد و افزود: حضور اتباع بیگانه غیر مجاز علاوه بر انتقال بیماری های واگیردار باعث صرف امکانات بهداشتی و اقتصادی می شود.

دستگیری آدم ربایان در زابل

فرمانده انتظامی زابل گفت: ماموران انتظامی این شهرستان پنج آدم ربا و گروگانگیر که کودک 13 ساله ای را ربوده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ محمد حسن دوستی نوری افزود: چندی پیش شخصی با مراجعه به نیروی انتظامی از ربوده شدن فرزند 13 ساله اش به نام رامین از جلوی منزلش توسط افراد ناشناس بوسیله یک دستگاه خودروی زانتیا خبر داد.

وی اظهار داشت: با تلاش ماموران انتظامی ربایندگان که عرصه را بر خود تنگ می دیدند با رها کردن گروگان خود متواری شدند.

وی گفت: ماموران با کسب اطلاعات اولیه از ربایش و بنابر اظهارات پسر بچه ربوده شده، محل اختفای ربایندگان را شناسایی و در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه پنج نفر از آنان را در یکی از روستاهای مرزی دستگیر کردند.

وی افزود: دستگیر شدگان به جرم خود اعتراف کرده و تحقیقات بیشتر نیز برای شناسایی و دستگیری عامل اصلی این آدم ربایی ادامه دارد.

دستگیری یک شرور مسلح تحت تعقیب در ایرانشهر

فرمانده انتظامی ایرانشهر اظهار داشت: یکی از اشرار مسلح تحت تعقیب شب گذشته در خیابان امام خمینی(ره) این شهرستان توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد.

سرهنگ علی آهنگران گفت: این شرور به نام عبدالحمید سرکوری معروف به مهیم سابقه تیراندازی به طرف ماموران انتظامی، سرقت مسلحانه، راهبندان و حمل مواد مخدر را در پرونده خود دارد.

وی افزود: این شرور که از مدت ها پیش تحت تعقیب ماموران انتظامی بود روز گذشته هنگام دستگیری، با مشاهده ماموران به سمت آنان تیراندازی کرد که در نتیجه یکی از نیروهای انتظامی زخمی شد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان داشت: این شرور ضمن درگیری با ماموران پلیس به همراه یک قبضه اسلحه کلت دستگیر شد.

وی گفت: یکی دیگر از ماموران پلیس شهرستان ایرانشهر نیز در جریان درگیری فیزیکی با این شرور دچار شکستگی دست شد.

وی افزود: شرور فراری به جرم ترور نافرجام بخشدار شهرستان سرباز در 27 آبان ماه سال گذشته و راهبندی در سه راهی پادیک این شهرستان در مرداد ماه و فروردین ماه سال 90 و 91 راهبندی در جاده روستایی گورناگان سرباز با پوشش نظامی و با همکاری چند شرور دیگر در مهر ماه سال 91 و تیراندازی به سوی ماموران انتظامی این شهرستان در 13 آذر ماه سالجاری تحت تعقیب مراجع قضایی سرباز قرار داشت.

دستگیری سارق حرفه ای منازل خالی از سکنه در زاهدان

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به نیروی انتظامی و اعلام سرقت از منزلش موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ محسن عطار گفت: پس از دستگیری فردی به اتهام سرقت و با تحقیقات فنی پلیسی نامبرده به جرم خویش اعتراف کرد.

وی افزود: سارق دستگیر شده علاوه بر سرقت منزل یاد شده، به هفت فقره سرقت منزل دیگر نیز اعتراف کرد.

وی بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از تمام مردم خواست، در صورتی که منزلشان مورد سرقت واقع شد بدون اینکه شیئی را جابجا کنند و یا تغییری در ماهیت سرقت دهند بلافاصله با شماره 110 تماس بگیرند و موضوع را اطلاع دهند.

کشف بیش از 14 هزار لیتر سوخت قاچاق طی 24 ساعت گذشته در خاش

فرمانده انتظامی خاش گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با تلاش شبانه روزی و پوشش نقاط جرم خیز موفق شدند در کمتر از 24ساعت 14هزار و 450 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف و ضبط کنند

سرهنگ احسانعلی آذرپودینه افزود: در این رابطه 14دستگاه خودرو کشف و 9 نفر دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 32نفر از اتباع بیگانه که به طور غیر مجاز وارد کشور شده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی از کشف سه فقره سرقت در 24ساعت گذشته نیز خبر داد و گفت: دو نفر سارق حرفه ای و سابقه دار دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.