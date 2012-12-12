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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۵:۵۴

درخواست ماهاتیر محمد؛

سیستم پرداخت یارانه باید اصلاح شود/ پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی

سیستم پرداخت یارانه باید اصلاح شود/ پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی با تاکید بر لزوم کسب اطمینان از رسیدن یارانه ها به نیازمندان واقعی، خواستار اصلاح سیستم پرداخت یارانه در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، ماهاتیر محمد با ناکارآمد خواندن سیستم توزیع یارانه در مالزی گفت: یارانه ها و به طور خاص یارانه بنزین به دست کسانی می رسد که نیازمند واقعی نیستند.

وی افزود: در کنار نازمندان واقعی، افرادی که درآمد بالایی دارند و از اتومبیل های بزرگ و لوکس استفاده می کنند نیز از بنزین یارانه ای استفاده می کنند و این شیوه توزیع یارانه عادلانه و منصفانه نیست.

وی تاکید کرد: یک سیستم موثر و کارآمد برای توزیع یارانه ها و کاهش تدریجی مردم به یارانه ها می تواند زمینه بروز شهروندان رقابتی در جامعه را ایجاد کند.

نخست وزیر سابق مالزی افزود: منافع و درآمدهای ناشی از کاهش یارانه ها می تواند برای توسعه زیر ساختهای لازم برای عموم مردم مانند مدارس و بیمارستان ها استفاده شود.

ماهاتیر محمد در عین حال گفت: اجرای برنامه کاهش یارانه ها نیازمند یک دولت قوی است و تنها با شکل گیری یک دولت قوی در انتخابات آینده برنامه های کلان اقتصادی مانند اصلاح سیستم پرداخت یارانه قابل اجرا خواهد بود.
 

کد مطلب 1764096

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