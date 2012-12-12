سیستم پرداخت یارانه باید اصلاح شود/ پرداخت یارانه به نیازمندان واقعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، ماهاتیر محمد با ناکارآمد خواندن سیستم توزیع یارانه در مالزی گفت: یارانه ها و به طور خاص یارانه بنزین به دست کسانی می رسد که نیازمند واقعی نیستند.

وی افزود: در کنار نازمندان واقعی، افرادی که درآمد بالایی دارند و از اتومبیل های بزرگ و لوکس استفاده می کنند نیز از بنزین یارانه ای استفاده می کنند و این شیوه توزیع یارانه عادلانه و منصفانه نیست.

وی تاکید کرد: یک سیستم موثر و کارآمد برای توزیع یارانه ها و کاهش تدریجی مردم به یارانه ها می تواند زمینه بروز شهروندان رقابتی در جامعه را ایجاد کند.

نخست وزیر سابق مالزی افزود: منافع و درآمدهای ناشی از کاهش یارانه ها می تواند برای توسعه زیر ساختهای لازم برای عموم مردم مانند مدارس و بیمارستان ها استفاده شود.

ماهاتیر محمد در عین حال گفت: اجرای برنامه کاهش یارانه ها نیازمند یک دولت قوی است و تنها با شکل گیری یک دولت قوی در انتخابات آینده برنامه های کلان اقتصادی مانند اصلاح سیستم پرداخت یارانه قابل اجرا خواهد بود.

