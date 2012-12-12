راهپیمایی هندی تبارها از سوی مخالفان دولت مالزی نیست/ راهپیمایی در پوتراجایا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "نورالعزه انور" افزود: دولت و وزارت کشور باید به خواسته های هندی تبارها و دیگر نژادهای غیرمالایی در این کشور رسیدگی کرده و پاسخگو باشند .

وی گفت : دولت و وزارت کشور بجای پاسخگویی به خواسته ها و مشکلات افراد بی وطن در مالزی در تلاش هستند این مشکلات را با مسایل سیاسی گره بزند.

انور تاکید کرد: بسیاری از هندی تبارها در مالزی با وجود اینکه در این کشور متولد شده اند و مالزی وطن آنهاست هنوز نتوانسته اند اوراق هویتی شهروندی دریافت کنند و این مشکلات ارتباطی با مسایل سیاسی و ائتلاف مخالفان دولت ندارد.

وی با تکرار ادعای اخیر ائتلاف مخالفان دولت مبنی بر وجود 300 هزار تن از هندی تبارهای بدون مدارک هویتی و شهروندی گفت: سازمان ملی ثبت که به طور مستقیم زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند نتوانسته است مشکل طولانی مدت افراد ساکن در مالزی با ملیت نامشخص را حل کند.

معاون ائتلاف پاکاتان رعیت با انتقاد از عملکرد ائتلاف حاکم در مالزی ، گفت: سیاستهای دولت بزرگترین خطر برای اتحاد مردم از نژادها و قومیت های مختلف در مالزی است.

هندی تبارهای مالزی در اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز دولت این کشور قرار است روز دوشنبه 12 دسامبر مطابق با 22 اذر ماه در پوتراجایا پایتخت ستادی این کشور راهپیمایی اعتراض آمیز برگزار کنند.



