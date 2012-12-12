ابراهیم محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به آمار مقایسهای در بخش سیر و حرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: در شاخص تن کیلومتر خالص و ناخالص (حمل شده) به ترتیب با 10 و 9 درصد افزایش و در میزان شاخص تناژ خالص و ناخالص(حمل شده) نیز به ترتیب با 9 و 8 درصد رشد مواجه بودهایم.
وی افزود: در 8 ماهه نخست امسال میزان شاخص واگنهای بارگیری شده صادراتی راهآهن تهران، با ثبت تعداد 713واگن صادراتی و میزان تناژ صادراتی 33 هزار و 986 تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 30 درصد رشد مواجه بوده است.
مدیرکل راه آهن تهران با برنامهریزیها و اقدامات انجام شده در ماههای اخیر، دو ایستگاه راهآهن آپرین و اسلامشهر که پیش از این به علائم الکتریکی مجهز نبود و ایستگاههای تپهسفید و رودشور که به مدت دو سال از سرویس علائم الکتریکی خارج بود مجهز به این امکانات شد.
وی تصریح کرد: این اقدام با انجام عملیات حفر کانال، کابل کشی، نصب 98دستگاه ماشین سوزن الکتریکی، 146دستگاه سیگنال، 151مدار تراک فرکانسی و 23دستگاه محورشمار و تجهیزات اینترلاکینگ در سال جاری در سرویس آزمایشی قرار گرفت و با این امر ترافیک روانتری برای قطارهایی که از محورهای جنوب و هرمزگان و محور آذربایجان و محور قم وارد تهران میشوند خواهیم داشت.
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