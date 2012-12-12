ابراهیم محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به آمار مقایسه‌ای در بخش سیر و حرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: در شاخص تن کیلومتر خالص و ناخالص (حمل شده) به ترتیب با 10 و 9 درصد افزایش و در میزان شاخص تناژ خالص و ناخالص(حمل شده) نیز به ترتیب با 9 و 8 درصد رشد مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: در 8 ماهه نخست امسال میزان شاخص واگن‌های بارگیری شده صادراتی راه‌آهن تهران، با ثبت تعداد 713واگن صادراتی و میزان تناژ صادراتی 33 هزار و 986 تن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 30 درصد رشد مواجه بوده است.

مدیرکل راه آهن تهران با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر، دو ایستگاه‌ راه‌آهن آپرین و اسلامشهر که پیش از این به علائم الکتریکی مجهز نبود و ایستگاه‌های تپه‌سفید و رودشور که به مدت دو ‌سال از سرویس علائم الکتریکی خارج بود مجهز به این امکانات شد.

وی تصریح کرد: این اقدام با انجام عملیات حفر کانال، کابل کشی، نصب 98‌دستگاه ماشین سوزن الکتریکی، 146‌دستگاه سیگنال، 151‌مدار تراک فرکانسی و 23‌دستگاه محورشمار و تجهیزات اینترلاکینگ در سال جاری در سرویس آزمایشی قرار گرفت و با این امر ترافیک روان‌تری برای قطارهایی که از محورهای جنوب و هرمزگان و محور آذربایجان و محور قم وارد تهران می‌شوند خواهیم داشت.

محمدی در ادامه با اشاره به تاکیدات مدیرعامل راه‌آهن در خصوص تسریع در حرکت قطارها با ایمنی بالا، به موضوع در سرویس قراردادن ایستگاه‌های سپررستم و علی‌آباد به صورت علائم الکتریکی در ابتدای سال اشاره کرد و افزود: این امر تاثیر زیادی در کاهش تاخیرات قطارهای مسافری محور جنوب داشته است.

وی همچنین در خصوص درآمد محموله های صادراتی حمل شده از طریق راه‌آهن تهران در 7 ماهه امسال گفت: آمارها از کسب بیش از 11 میلیارد و 450 میلیون ریال درآمد در این حوزه خبر می‌دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد افزایش نشان می دهد.

محمدی تصریح کرد: برای جذب بار جدید در محدوده این اداره کل نیز براساس مصوبه جلسه شورای مدیران و با هماهنگی‌های به‌عمل آمده در فاز اول مقدار 60 هزار تن سیمان پاکتی از مبدا کارخانه سیمان آبیک به مقصد خرمشهر و قدس جذب بار شده است که علاوه بر کسب درآمد نقدی (بارنامه نقدی)، تن کیلومتر خالص قابل توجهی در مسیر خالی 1000 کیلومتری نصیب راه‌آهن خواهد شد.