به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ایجاد همکاریهای مشترک در زمینه توسعه و تجهیزکتابخانه های عمومی در طرحها و برنامههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور، تفاهمنامه ای بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نهاد کتابخانههای عمومی کشور منعقد و مبادله شد.
براین اساس کتابخانه های سراسر کشور که در محدوده بافت های فرسوده قرار دارند تجهیز و نوسازی می شوند همچنین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در زمینه احداث، توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی همکاری خواهد داشت.
مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر است:
ماده1 – هدف:
هدف این تفاهم نامه بهر ه گیری از توانمندی های اجرایی ، مدیریتی، علمی، پژوهشی ،آموزشی متقابل طرفین جهت اجرایی کردن سیاستها و برنامههای کلی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای کشور میباشد.
ماده 2- موضوع تفاهم نامه:
موضوع این تفاهم نامه همکاری در زمینه احداث، توسعه وتجهیزکتابخانه های عمومی به منظوراستفاده از ظرفیتهای موجود در راستای ارتقاءسطح آگاهیهای فرهنگی واجتماعی، گسترش فرهنگ مطالعه مفید، در طرحها و برنامههای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور و بهبودشاخص های کتابخانههای عمومی براساس استانداردهای قابل قبول درمحورهای مندرج درماده4میباشد.
ماده 3- گستره همکاری:
گستره همکاری دربافت های فرسوده وسکونتگاه های غیررسمی شهرهای سراسرکشورتعیین می گردد.
ماده 4- زمینه های همکاری:
بند الف- تعهدات مشترک:
1- تدوین طرح وبرنامههای مشترک توسعه کتابخانههای عمومی دربافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی.
2-تعامل باشهرداریهای شهرهای دارای مطالعات مصوب درزمینه کمک به ایجادوتوسعه کتابخانههای عمومی در بافتهای فرسوده وسکونتگاههای غیررسمی.
بند ب- تعهدات شرکت:
1- ارائه بانکهای اطلاعاتی لازم ازمحدوده بافتهای فرسوده وسکونتگاههای غیر رسمی هر استان و شهر به نهاد.
2- همکاری در جهت کمک به تأمین اراضی مورد نیاز احداث کتابخانههای عمومی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور به استناد ماده 12 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.
3- احداث کتابخانههای عمومی در محلات دارای بافتهای فرسوده وسکونتگاههای غیررسمی شهرهای دارای مطالعات مصوب، بر حسب میزان اعتبارات مربوطه و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.
4- همکاری لازم با امورعمرانی نهاد در جهت کمک به نظارت، طراحی، مشاوره و ارائه طرح و نقشههای فنی وساختمانی برای احداث کتابخانههای عمومی.
5- توسعه و بهسازی کتابخانه های عمومی موجود در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی کشور بر حسب اولویتها و میزان اعتبارات مربوطه.
6- پیش بینی فضاهای موردنیاز کتابخانه های عمومی درطرحهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی طبق تبصره ذیل ماده 12 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.
بند ج- تعهدات نهاد:
1- جمعآوری اطلاعات لازم ازوضعیت کتابخانه های عمومی دربافت های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و ارائه به"شرکت" برای برنامهریزی.
2- اولویت برنامه های ساخت ، بهسازی ، نوسازی و توسعه فیزیکی و تجهیزکتابخانههای عمومی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی.
3- حمایت لازم در جلب مشارکتهای مردمی به همراه هدایت افراد ، تشکلهای مردمی و غیردولتی، اهداءکنندگان زمین وساختمان و انجمن خیرین کتابخانهساز برای ساخت و اداره کتابخانههای عمومی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی.
4- مشاوره وهمکاری با"شرکت"در راستای تدوین طرح ونقشه های فنی و ساختمانی برای احداث،گسترش و نوسازی وبهسازی کتابخانههای عمومی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی.
5-کمک به تجهیز و تامین منابع کتابخانهای (از قبیل تأمین کتاب، نشریات و ارائه خدمات فنی کتابخانهای ، نرمافزاری و...) و نیروی انسانی و اداره کتابخانههای عمومی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی.
6- بسترسازی و پیگیری پیرامون در اولویت قرارگرفتن ساخت و تجهیز کتابخانهها در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور از طریق شورای فرهنگ عمومی استانها ، انجمن کتابخانه های عمومی استان ، شهرستان و...
ماده 5– نحوه اجرایی شدن تفاهم نامه :
الف - در سطح ملّی: به منظور برنامهریزیهای کلان و هماهنگیهای لازم در سطح استانها ، "مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی" به نمایندگی از " شرکت " و "مشاور امور عمرانی" به نمایندگی از" نهاد " ، جلسات مستمری را بصورت حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل داده و راهکارهای اجرایی را تعیین و اقدامات لازم را نیز انجام خواهند داد.
ب- در سطح استانی: مدیران کل کتابخانههای عمومی ومدیران کل راه وشهرسازی استانهای ذیربط مسئولیت تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی این تفاهمنامه در هر استان براساس برنامهریزیهای کمیته موضوع بند (الف)وپیگیری واجرای تعهدات مفاداین تفاهمنامه را براساس هماهنگیهای کمیته موضوع بند(الف)را عهدهدار بوده وموظفند هر سه ماه یکبارگزارش جلسات و برنامهها وعملکردهای اجرایی خود را به کارگروه موردنظر گزارش نمایند.
تبصره 1:اجرای این تفاهمنامه از هر حیث در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 2:در شرایطی که اجرای طرحهای پژوهشی و یا برنامههای آموزشی و برنامههای اجرایی و مطالعاتی منجر به تولید یک دانش فنی و یا یک دستاورد بومی شود، نتایج حاصله از هر قبیل به طرفین تعلق دارد.
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