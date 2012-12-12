به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه توسعه و تجهیزکتابخانه های عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور، تفاهم‌نامه ای بین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منعقد و مبادله شد.

براین اساس کتابخانه های سراسر کشور که در محدوده بافت های فرسوده قرار دارند تجهیز و نوسازی می شوند همچنین شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در زمینه احداث، توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی همکاری خواهد داشت.

مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر است:

ماده1 – هدف:

هدف این تفاهم نامه بهر ه گیری از توانمندی های اجرایی ، مدیریتی، علمی، پژوهشی ،آموزشی متقابل طرفین جهت اجرایی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در شهرهای کشور می‌باشد.

ماده 2- موضوع تفاهم نامه:

موضوع این تفاهم نامه همکاری در زمینه احداث، توسعه وتجهیزکتابخانه های عمومی به منظوراستفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقاءسطح آگاهی‌های فرهنگی واجتماعی، گسترش فرهنگ مطالعه مفید، در طرح‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور و بهبودشاخص های کتابخانه‌های عمومی براساس استانداردهای قابل قبول درمحورهای مندرج درماده4می‌باشد.

ماده 3- گستره همکاری:

گستره همکاری دربافت های فرسوده وسکونتگاه های غیررسمی شهرهای سراسرکشورتعیین می گردد.

ماده 4- زمینه های همکاری:

بند الف- تعهدات مشترک:

1- تدوین طرح وبرنامه‌های مشترک توسعه کتابخانه‌های عمومی دربافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

2-تعامل باشهرداری‌های شهرهای دارای مطالعات مصوب درزمینه کمک به ایجادوتوسعه کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیررسمی.

بند ب- تعهدات شرکت:

1- ارائه بانک‌های اطلاعاتی لازم ازمحدوده بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی هر استان ‌و شهر به نهاد.

2- همکاری در جهت کمک به تأمین اراضی مورد نیاز احداث کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور به استناد ماده 12 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.

3- احداث کتابخانه‌های عمومی در محلات دارای بافت‌های فرسوده وسکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای دارای مطالعات مصوب، بر حسب میزان اعتبارات مربوطه و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.

4- همکاری لازم با امورعمرانی نهاد در جهت کمک به نظارت، طراحی، مشاوره و ارائه طرح و نقشه‌های فنی وساختمانی برای احداث کتابخانه‌های عمومی.

5- توسعه و بهسازی کتابخانه های عمومی موجود در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی کشور بر حسب اولویت‌ها و میزان اعتبارات مربوطه.

6- پیش ‌بینی فضاهای موردنیاز کتابخانه های عمومی درطرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی طبق تبصره ذیل ماده 12 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات شرکت.

بند ج- تعهدات نهاد:

1- جمع‌آوری اطلاعات لازم ازوضعیت کتابخانه های عمومی دربافت های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و ارائه به"شرکت" برای برنامه‌ریزی.

2- اولویت برنامه های ساخت ، بهسازی ، نوسازی و توسعه فیزیکی و تجهیزکتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

3- حمایت لازم در جلب مشارکت‌های مردمی به همراه هدایت افراد ، تشکل‌های مردمی و غیردولتی، اهداءکنندگان زمین وساختمان و انجمن خیرین کتابخانه‌ساز برای ساخت و اداره کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

4- مشاوره وهمکاری با"شرکت"در راستای تدوین طرح ونقشه های فنی و ساختمانی برای احداث،گسترش و نوسازی وبهسازی کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

5-کمک به تجهیز و تامین منابع کتابخانه‌ای (از قبیل تأمین کتاب، نشریات و ارائه خدمات فنی کتابخانه‌ای ، نرم‌افزاری و...) و نیروی انسانی و اداره کتابخانه‌های عمومی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی.

6- بسترسازی و پی‌گیری پیرامون در اولویت قرارگرفتن ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهرهای کشور از طریق شورای فرهنگ عمومی استان‌ها ، انجمن کتابخانه های عمومی استان ، شهرستان و...

ماده 5– نحوه اجرایی شدن تفاهم نامه :

الف - در سطح ملّی: به منظور برنامه‌ریزی‌های کلان و هماهنگی‌های لازم در سطح استان‌ها ، "مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی" به نمایندگی از " شرکت " و "مشاور امور عمرانی" به نمایندگی از" نهاد " ، جلسات مستمری را بصورت حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل داده و راهکارهای اجرایی را تعیین و اقدامات لازم را نیز انجام خواهند داد.

ب- در سطح استانی: مدیران کل کتابخانه‌های عمومی ومدیران کل راه وشهرسازی استان‌های ذیربط مسئولیت تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی این تفاهم‌نامه در هر استان براساس برنامه‌ریزی‌های کمیته موضوع بند (الف)وپی‌گیری واجرای تعهدات مفاداین تفاهم‌نامه را براساس هماهنگی‌های کمیته موضوع بند(الف)را عهده‌دار بوده وموظفند هر سه ماه یکبارگزارش جلسات و برنامه‌ها وعملکرد‌های اجرایی خود را به کارگروه موردنظر گزارش نمایند.

تبصره 1:اجرای این تفاهم‌نامه از هر حیث در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 2:در شرایطی که اجرای طرح‌های پژوهشی و یا برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های اجرایی و مطالعاتی منجر به تولید یک دانش فنی و یا یک دستاورد بومی شود، نتایج حاصله از هر قبیل به طرفین تعلق دارد.