به گزارش خبرنگار مهر، نانوگل‌ها ترکیباتی از عناصر هستند که در مقیاس‌های میکروسکوپی اشکال گل مانندی دارند اما به دلیل ‏برخورداری از گلبرگ‌ها، حفرات و اجزای نانومتری، آنها را در دسته نانومواد قرار می‌دهند.



این نانومواد به دلیل خواص مناسب فیزیکی و مکانیکی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و با گذشت زمان کاربردهای ‏متنوعی چون تولید نانو گل‌های سیلیسوم کاربید داشته است. این مواد در پوشش‌های ضد ‏آب مورد استفاده قرار می گیرند.‏



اخیرا گروهی از محققان واحد علوم تحقیقات فارس با تولید نانوگل‌های کبالت توانستند نانو ساختارهای کبالت هگزاسیانوفرات را تهیه کنند. ‏



تولید این ساختار امکان ساخت نانوحسگر را برای این گروه از محققان فراهم کرد. این نانوحسگر برای اندازه‌گیری سولفیت و نیتریت در محیط زیست و صنایع غذایی به کاربرده می شود.



سادگی، حساسیت بالا، محدودیت‌های اندازه‌گیری کم، گزینش‌پذیری مناسب و زمان کوتاه پاسخ از ویژگی‌های اصلی ‏این نانو حسگر است.‏