به گزارش خبرنگار مهر، نانوگلها ترکیباتی از عناصر هستند که در مقیاسهای میکروسکوپی اشکال گل مانندی دارند اما به دلیل برخورداری از گلبرگها، حفرات و اجزای نانومتری، آنها را در دسته نانومواد قرار میدهند.
این نانومواد به دلیل خواص مناسب فیزیکی و مکانیکی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و با گذشت زمان کاربردهای متنوعی چون تولید نانو گلهای سیلیسوم کاربید داشته است. این مواد در پوششهای ضد آب مورد استفاده قرار می گیرند.
اخیرا گروهی از محققان واحد علوم تحقیقات فارس با تولید نانوگلهای کبالت توانستند نانو ساختارهای کبالت هگزاسیانوفرات را تهیه کنند.
تولید این ساختار امکان ساخت نانوحسگر را برای این گروه از محققان فراهم کرد. این نانوحسگر برای اندازهگیری سولفیت و نیتریت در محیط زیست و صنایع غذایی به کاربرده می شود.
سادگی، حساسیت بالا، محدودیتهای اندازهگیری کم، گزینشپذیری مناسب و زمان کوتاه پاسخ از ویژگیهای اصلی این نانو حسگر است.
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