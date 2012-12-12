لاریجانی تعیین هیاتی از نمایندگان برای تدوین بودجه 92 را رد کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در آغاز جلسه علنی روز چهارشنبه در تذکری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به اشاره به تشکیل کمیته ای متشکل از تعدادی از نماندیگان مجلس و مسئولان دولتی در مجلس برای ارائه مشورت در زمینه ارقام اعداد بودجه اظهار داشت: اگر شما از طرف مجلس نمایندگانی برای تهیه لایحه بودجه 92 فرستاده‌اید این کار شما بر اساس کدام اصل قانون اساسی و یا مواد آیین نامه داخلی مجلس است؟

وی افزود: یادمان نمی‌آید که در مجلس برای تعیین هیات صحبتی شده باشد.

لاریجانی در پاسخ به قاضی پور گفت: ما نمایندگانی برای این بحث نداریم و منتظریم لایحه بودجه به مجلس بیاید.

وی در پاسخ به سوال قاضی پور که آیا زمان ارایه لایحه بودجه مشخص نیست، گفت: زمان ارایه لایحه بودجه طبق قانون 15 آذرماه است ما نمی‌توانیم زمان دیگری مشخص کنیم.

هفته گذشته در پی اعلام معطلی دولت در ارائه لایحه بودجه 92 به دلیل ناتوانی در پیش بینی در آمدهای نفتی و نرخ ارز ، تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت با تشکیل کمیته ای جدید به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و با حضور مسئولان دولتی تصمیماتی برای تعیین قیمت ارز در بودجه سال 92 با کمک اساتید علم اقتصاد و تعیین سقف بودجه سال آینده گرفتند. در این کمیته تصمیم گرفته شد تا برای اولین بار یک تیم کارشناسی شامل اساتید دانشگاه قیمت واقعی ارز را در کشور محاسبه و به این کمیته گزارش دهند.

این کمیته تصمیم داشت پیش از تعیین سقف بودجه سال 92 قیمت ارز را برای لایحه بودجه تعیین کند و حجم کلی بودجه را بر اساس این قیمت محاسبه و تعیین کند. این تصمیم در حالی است که پیش از این در بررسی بودجه سال های گذشته ابتدا حجم کلی بودجه در نظر گرفته می شد و سپس قیمت ارز را محاسبه می کردند .

درپی اعتراض چهره های شاخص اقتصادی مجلس که در این کمیته حضور داشتند از جمله احمد توکلی و حمیدرضا تاج گردون ، به روند کار این کمیته و نتایج آسیب زای آن ، گفته شد که این کمیته پس از برگزاری دوجلسه به کار خود پایان داده است .