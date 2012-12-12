به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره با بیان اینکه تدوین استانداردهای فرهنگی برای واردات انواع کالاهایی که به هر دلیلی وارد کشور می‌شود، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته، گفت: متاسفانه در این زمینه تاکنون ضعیف عمل شده و سابقه تدوین اینگونه استانداردها وجود نداشته است.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه ورود پیدا و مطالعات خود در این زمینه را آغاز کرده است و بر اساس این مطالعات در بسیاری از کشورها که حتی گرایش اسلامی ندارند و ظاهراً سکولار یا لائیک هستند ضوابطی به‌عنوان ضوابط اخلاقی حاکم بر واردات کالاها در محدوده وسیع طراحی شده است.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر این اساس تدوین ضوابطی براساس الگوی بومی کشورمان در دستور کار قرار داده‌ایم.

