دو باند موادمخدر آبانماه سال جاری در ملایر متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سعیدی عصر سه شنبه در ستاد مواد مخدر ملایر گفت: در هشت ماه نخست سال جاری 227 جلسه آموزشی درزمینه موادمخدر بافراگیری 25 هزار و134 نفر توسط نیروی انتظامی برگزار شده است که شامل دانشگاهها، مدارس راهنمایی، ابتدایی و دبیرستان، اصناف وادارات دولتی بوده است.
وی ازاجرای 69 مرحله طرح پاکسازی مناطق الوده وجرم خیز که 11 مرحله آن درآبانماه انجام شده است، خبر داد و گفت: چهار مرحله آن در محورهای ورودی وخروجی با 22 نفر دستگیری همراه بوده است.
وی گفت: تعداد 58 مورد دستگیری درآبانماه انجام شد و در این مرحله 59 کیلوگرم انواع موادمخدرکشف و ضبط شد.
سعیدی عنوان کرد: درهشت ماه امسال میزان کشفیات 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش صورت گرفته و در آبانماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصدافزایش کشفیات صورت گرفته است.
وی تعداد دستگیری مجرمین موادمخدر در سال جاری را یک هزار و 39 نفر اعلام کرد وگفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد در زمینه دستگیری کاهش صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: تعداد دستگیری درزمینه موادمخدر درآبانماه سال جاری 130 نفر بوده که باکاهش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه است.
وی گفت: تاکنون 11 باند متلاشی شده که دو مورد آن در آبانماه بوده و این میزان برابر با باندهای متلاشی شده درسال گذشته درهمین مدت است.
رئیس دانشگاه ملایر نیز گفت: امروز اعتیاد جمعیت دانشجویی را هدف قرار داده و همت ملی واساسی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در بین این قشر نیاز است.
بهمن امانی یکی از اقدامات دانشگاه ملایر را تربیت مربی دراین زمینه عنوان کرد وگفت: دراین زمینه باید همسانسازی آموزهها صورت گیرد .
وی برگزاری نمایشگاه اعتیاد، سخنرانی درمدارس و برگزاری کارگاههای پیشگیری دردانشگاه، تهیه وتوزیع بروشور و مجهز کردن فضاهای اطراف خوابگاههای دانشگاه ملایر به وسایل وتجهیزات ورزشی را از اقدامات دانشگاه ملایر درزمینه پیشگیری از این بلای خانمانسوز عنوان کرد.
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