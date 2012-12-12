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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۸:۴۴

سعیدی:

دو باند موادمخدر آبانماه سال جاری در ملایر متلاشی شد

دو باند موادمخدر آبانماه سال جاری در ملایر متلاشی شد

ملایر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از متلاشی شدن دو باند موادمخدر در آبان‌ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سعیدی عصر سه شنبه در ستاد مواد مخدر ملایر گفت: در هشت ماه نخست سال جاری 227 جلسه آموزشی درزمینه موادمخدر بافراگیری 25 هزار و134 نفر توسط نیروی انتظامی برگزار شده است که شامل دانشگاه‌ها، مدارس راهنمایی، ابتدایی و دبیرستان، اصناف وادارات دولتی بوده است.

وی ازاجرای 69 مرحله طرح پاکسازی مناطق الوده وجرم خیز که 11 مرحله آن درآبان‌ماه انجام شده است، خبر داد و گفت: چهار مرحله آن در محورهای ورودی وخروجی با 22 نفر دستگیری همراه بوده است.

وی گفت: تعداد 58 مورد دستگیری درآبان‌ماه انجام شد و در این مرحله 59 کیلوگرم انواع موادمخدرکشف و ضبط شد.

سعیدی عنوان کرد: درهشت ماه امسال میزان کشفیات 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش صورت گرفته و در آبان‌ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت درصدافزایش کشفیات صورت گرفته است.

وی تعداد دستگیری مجرمین موادمخدر در سال جاری را یک هزار و 39 نفر اعلام کرد وگفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد در زمینه دستگیری کاهش صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: تعداد دستگیری درزمینه موادمخدر درآبانماه سال جاری 130 نفر بوده که باکاهش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه است.

وی گفت: تاکنون 11 باند متلاشی شده که دو مورد آن در آبانماه بوده و این میزان برابر با باندهای متلاشی شده درسال گذشته درهمین مدت است.

رئیس دانشگاه ملایر نیز گفت: امروز اعتیاد جمعیت دانشجویی را هدف قرار داده و همت ملی واساسی در زمینه پیشگیری از اعتیاد در بین این قشر نیاز است.

بهمن امانی یکی از اقدامات دانشگاه ملایر را تربیت مربی دراین زمینه عنوان کرد وگفت: دراین زمینه باید همسان‌سازی آموزه‌ها صورت گیرد .

وی برگزاری نمایشگاه اعتیاد، سخنرانی درمدارس و برگزاری کارگاه‌های پیشگیری دردانشگاه، تهیه وتوزیع بروشور و مجهز کردن فضاهای اطراف خوابگاه‌های دانشگاه ملایر به وسایل وتجهیزات ورزشی را از اقدامات دانشگاه ملایر درزمینه پیشگیری از این بلای خانمان‌سوز عنوان کرد.

کد مطلب 1764121

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