بیداری اسلامی در پیروزی غزه تاثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی عربپور سهشنبه شب در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کرمان با اشاره به جنگ هشت روزه غزه گفت: مردم غزه در این جنگ به جهانیان درس مقاومت و ایستادگی دادند.
وی پیروزی غزه را پیروزی جهان اسلام دانست و اظهار داشت: بیداری اسلامی که جهان را فراگرفته است در این پیروزی تاثیر زیادی داشت.
حجت الاسلام عرب پور ادامه داد: مردم فلسطین با تاسی از پیام عاشورا تتوانستند صهیونیست را دچار شکستی سخت کنند.
امام جمعه موقت کرمان تصریح کرد: ما باید سیره و سلوک ائمه اطهار( ع) را سرمشق زندگی خود قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر رضای الهی و سعادت گام برداریم.
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