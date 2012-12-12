پرتاب موشک کره شمالی تهدیدی برای آمریکای شمالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این فرماندهی در بیانیه ای در واکنش به پرتاب موشک و ماهواره از سوی کره شمالی اعلام کرد: به نظر می رسد کره شمالی "شیئی" را در مدار زمین قرار داده اما نه این موشک و نه نخاله هایی که از پرتاب این موشک بوجود آمده تهدیدی برای آمریکایی شمالی نیستند.

مقام های نوراد همچنین گفتند که سیستم های هشدار موشکی آمریکا پرتابی را در ساعات 7:49 دقیقه سه شنبه بعد از ظهر رهگیری کرده اند که در مسیر خود به جنوب در حرکت بوده است.

نوراد همچنین اعلام کرد که نشانه های اولیه حاکی از آن است که مرحله نخست موشک به دریای زرد سقوط کرده و مرحله دوم آن هم در دریای فیلیپین.

همچنین نوراد می نویسد: نشانه های اولیه حکایت از آن دارد که موشک، شیئی را در مدار قرار داده و در هیچ زمانی موشک یا نخاله های ناشی از آن تهدیدی برای آمریکای شمالی نبوده است.