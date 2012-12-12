به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شاهعلی مدیر برج آزادی در گفتگویی تلفنی با برنامه صبحگاهی "ویتامین 3" درباره خطراتی که این برج را تهدید میکند، گفت: از 8 سال پیش اتفاقاتی به صورت جزئی رخ داده بود. در دو ماه اخیر نیز رسانهها فعالیتهای خبری برای آگاهیرسانی در اینباره داشتند و ما هم نشست هایی با شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که متولی این موضوع هستند برگزار کردیم و به نتایج مثبتی رسیدیم.
وی افزود: این بنای منحصر بهفرد و پیچیده که ترکیبی از سنت و مدرنیته است از نوادر معماری دنیا به حساب میآید و بازسازی آن همت عالی میطلبد که باید در دو مقطع انجام شود.
مدیر برج آزادی تصریح کرد: در مرحله اول عایق ضد آب که در تمام محورهای برج شناسایی شده تا 10 روز آینده عملیاتی میشود تا حداقل زمستان به خوبی سپری شود. در صورتی که این عملیات به خوبی انجام شود آبرسانی قطع شده و نفوذ آب به برج نخواهیم داشت.
شاهعلی با اشاره به تشکیل کمیتهای از صاحبنظران، اندیشمندان و استادان مهندسی و باستانشناسی برای بررسی اوضاع برج یادآور شد: در نشست مشترکی به نتایج مثبت رسیدیم و به یاری خدا بعد از پایان بارندگی کار جدی و فعالیتهای اصولی را انجام خواهیم داد.
در ادامه سید علی ضیاء مجری ویتامین 3 به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از ایرانیان در کنار برج آزادی عکس دارند و از شاهعلی پرسید آیا شما هم چنین عکسی دارید؟ که وی پاسخ داد من از بچگی وقتی از شهرستان به تهران می آمدم برای اینکه ثابت کنم تهران بودم در کنار این برج عکس میگرفتم.
برج آزادی با معماری منحصر به فردش یکی از بناهای مهم ایرانی است
مدیر برج آزادی در ادامه توضیحات خود در پاسخ به اینکه چرا مشکلی که از 8 سال پیش وجود داشته هنوز حل نشده است؟ تصریح کرد: یکی از اشکالات ایران در همه بخشهای مدیریتی تغییرات زود به زود مدیران است و تا مدیری در فاصله یکی دو سال تصمیم بر برنامهریزی میگیرد، او را عوض می کنند. ما با بنیاد رودکی و مجموعه آزادی مکاتباتی داشتیم همچنین شورای شهر تهران، میراث فرهنگی و کمیسیون گردشگری مجلس را نیز دعوت به همکاری کردیم تا بحث ترمیم و بازسازی به خوبی انجام شود و درغیر این صورت اتفاقات ناگواری میافتد. این در حالی است که برج آزادی به عنوان یک بنای ارزشمند سالهاست در همه مبارزات، راهپیماییها واتفاقات همراه مردم بوده و به عنوان یک نماد آزادیخواهی مطرح بوده است.
شاهعلی خاطر نشان کرد: حتی توریستها زمان مواجه شدن با این بنای ارزشمند با اشتیاق بخشهای مختلف آنرا بازدید میکنند بنابراین ضروری است رسانه ها و مسئولان بیش از پیش به این بنا توجه کنند و این طور نباشد که هر بار بعد از مدتی اتفاقات رسانهای دوباره این موضوع به فراموشی سپرده شود.
مدیر برج آزادی در پاسخ به اینکه چه زمانی برای پیگیری روند رسیدگی به وضع برج آزادی مناسب است؟ گفت: 20 روز آینده زمان به پایان رسیدن مرحله اول ترمیم و بازسازی اضطراری است.
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