3 ورزشگاه روباز در سه روستای شیروان احداث می شود

عبدالصمد صفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سه ورزشگاه روباز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 900 میلیون ریال در سه روستای استرخی، اسلام آباد و دوین احداث می شود.

وی اظهار داشت: در سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به شیروان بسیاری از مشکلات و نیازهای مردم مورد بررسی قرار گرفت و تا کنون نیز به 44 پروژه به صورت صد در صدی اعتبار تخصیص یافته است.

صفرنژاد تصریح کرد: در سفر اخیر مقام معظم رهبری به شهرستان شیروان از محل مصوبات این سفر تاکنون مبلغ 240 میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بیش از شش میلیارد تومان اعتبار به بخش ورزش این استان اختصاص یافت.

در این سفر احداث 40 ورزشگاه روباز در روستاهای استان، ساخت دو سالن ورزشی چند منظوره در شهرهای آشخانه و شیروان و ساخت سایت تیراندازی به اهداف پروازی و ساخت پیست دو و میدانی ورزشگاه تختی در بجنورد به تصویب رسید.

برای اجرای این پروژه ها در مجموع شش میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت و قرار است تمامی این طرح ها نیز در مدت سه سال احداث و به بهره برداری برسد.