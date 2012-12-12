رفع خلاء تشکیلات قانونی و منسجم با تشکیل مجمع خیرین سلامت فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مجمع خیرین سلامت فیروزکوه پیش از ظهر سه شنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار، حجت الاسلام عبدالعلی استیری امام جمعه فیروزکوه، علی درویش خضری معاون سیاسی فرماندار، حسین مدرس مدیرعامل سیمان فیروزکوه، امین شجاعی مدیرعامل سیمان فراز و فریبا ملا جعفری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با هدف ساماندهی امور بهداشت شهرستان در دفتر فرماندار فیروزکوه برگزار شد.

سعید افشارنادری در این مراسم گفت: از مدتها قبل به دنبال تشکیل نهادی و یا تشکلی برای بحث سلامت شهرستان بودیم که بتوانیم در موضوعات مربوط به سلامت وارد شویم که امروز این امر تحقق یافت و مجمع خیرین سلامت به عنوان یک نهاد غیردولتی تشکیل خواهد شد.

بدون سلامت تضمینی برای رشد جامعه وجود ندارد

وی افزود: بحث سلامت یک بحث اساسی است که اگر به بعد فردی نگاه کنیم، موجب رشد و بالندگی در فرد می شود و در حوزه اجتماعی اگر جامعه ای از سلامت برخوردار نباشد، هیچ تضمینی برای رشد و سلامت جامعه وجود ندارد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: اگر به فعالیتهای بهداشتی بعد از انقلاب نگاه شود، می بینیم که چه خدمات ارزنده ای صورت گرفته است و بیمارستان و درمانگاه های تخصصی بسیاری در دورترین نقاط کشور ساخته شده است، لذا کمتر روستایی دیده می شود که خانه بهداشت نداشته باشد اما متأسفانه قبل از انقلاب، پزشکان ایران از کشورهای بنگلادش و پاکستان بودند.

وی اضافه کرد: بحث سلامت حوزه گسترده ای دارد که از بهداشت و درمان گرفته تا پیشگیری و حتی آموزش است و با توجه به روحیات مردم و در بخشی که مردم دخالت می کنند، پیشرفت چشم گیری خواهیم داشت.

در شهرستان فیروزکوه خلاء یک تشکیلات قانونی و منسجم دیده می شد

افشار نادری عنوان داشت: در شهرستان فیروزکوه خلاء یک تشکیلات قانونی و منسجم دیده می شد که به دنبال آن امروز هیئت مؤسس مجمع خیرین سلامت را تشکیل دادیم تا خیرین و مردمانی که بخواهند در بعد سلامت قدمی بردارند راحت تر در این راستا قدم بردارند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه نیز در این مراسم به آیاتی از قرآن اشاره کرد که در آن بحث سلامت و معیشت مردم چقدر مهم است، افرادی که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، چندین برابر اجر معنوی و مادی در دنیا و آخرت نصیبشان می شود و به دانه گندم اشاره کرد که هر دانه اش 70 دانه و هر شاخه آن هزار دانه گندم خواهد شد.

فردی در جامعه خیرش به مردم برسد به حیات طیبه خواهد رسید

حجت الاسلام عبدالعلی استیری بیان داشت: بسیاری از افراد به دنبال زندگی پاک و پاکیزه می گردند و هر کسی در جامعه خیرش به مردم برسد به حیات طیبه رسیده است و در بحث سلامت اسلام تأکید کرده که عقل سالم در بدن سالم است.

مدیرعامل کارخانه سیمان فیروزکوه نیز در این جلسه گفت: دین مقدس اسلام به عنوان مکتبی اجتماعی و انسان ‌ساز اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه بسوی تعالی شناخته است و باورهای دینی و غیرت ملی مردم ایران در تاریخ افتخارآفرین این سرزمین نیز همواره تکیه گاه و پشتیبان ستمدیدگان و محرومان با توجه به رعایت اصول اخلاقی و انسانی بوده است.

حسین مدرس افزود: امروزه کلیه کشورهای دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آنچنان به اهمیت بهداشت و سلامت واقفند که جامعترین کمکهای آنان در قالب مساعدتهای بهداشتی و سالم سازی محیط بشری در جهان سوم در زمره ارجح‌ ترین تبلیغات و فرآیندهای آنان قرار می ‌گیرد.

وی عنوان کرد: همه با انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی و با توجه به سنت مرضیه انبیای گرامی و ائمه اطهار(ع) و بهره‌ گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک‌ اندیشان در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جامعه باید قدم محکمی برداریم.

مشارکت خیرین در راستای تدابیر انسان‌ دوستانه

مدرس ادامه داد: گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه سلامت و فرهنگ ‌سازی برای مشارکت گسترده مردم در تأمین نیازهای بهداشتی و درمان و آموزش پزشکی با عنایت به اولویتها و نیازهای بهداشتی و درمانی کشور و برای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی به منظور هدایت اصولی و ساماندهی کمکها و مشارکتهای مردمی و خیرین و سایر منابع مالی در راستای تدابیر انسان ‌دوستانه مبنی بر جلب مشارکتهای همگانی در توسعه اجتماعی امروز "مجمع خیرین سلامت فیروزکوه " تشکیل می شود.

گفتنی است، در پایان جلسه سعید افشار نادری فرماندار، حجت الاسلام استیری امام جمعه، فریبا ملاجعفری رئیس شبکه بهداشت و حسین مدرس و امین شجاعی مدیران عامل کار خانه سیمان فیروزکوه و فراز به عنوان هیئت مؤسس مجمع خیرین سلامت فیروزکوه معرفی شدند.