تصادفات جاده ای همدان 24 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خیری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت میزان تصادفات جرحی و فوتی و خسارتی 560 فقره بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد کشته شدگان جاده ای استان همدان در این مدت 20 نفر بوده است، اظهار داشت: تعداد کشته شدگان جاده ها در هشت ماه امسال کاهش یافته است .

وی با تاکید بر اینکه هدف پلیس از اخطار به رانندگان خاطی جریمه نیست، گفت: پلیس زمینه ساز آگاهی فرد در راستای کاهش تلفات و خسارات است.

خیری با بیان اینکه طرح زمستانی در استان همدان همزمان با سایر نقاط کشور آغاز شده است، افزود: اهداف کلی این طرح کاهش تصادفات جاده ای، کمک به مصدومین و ایمنی تردد و روان سازی ترافیک است .

وی اظهار داشت: امسال در این زمینه تمهیدات ویژه ای با همکاری راه و شهرسازی صورت گرفته به طوری که تجهیزات بیشتری به اجرای این طرح تعلق گرفته است .

وی افزود: اولویت کاری مجموعه ابتدا پاک سازی راههای اصلی و سپس راه های فرعی و در نهایت راههای روستایی است.

خیری بیان داشت: سه گردنه اصلی استان همدان توسط نیروی پلیس در تمام شبانه روز پوشش داده می شود .

وی با اشاره به اینکه پارسال در گردنه اسد آباد هشت شیب اضطراری برای جلوگیری از وقوع حادثه ایجاد شده بود، عنوان کرد : امسال نیز دو شیب به طول گردنه اضافه شده است .

وی بیان کرد: در این مدت بیشترین تصادفات جاده ای مربوط به سواری ها با 59 درصد بوده است .

وی اضافه کرد: کمترین تصادفات با دو درصد مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی بوده که این امر باعث خوشحالی است زیرا در صورت تصادفات حمل و نقل عمومی، تعداد کشته شدگان افزیش می یابد.

وی اظهار داشت: 51 درصد تصادفات در راههای فرعی و روستایی و 49 درصد در را ههای اصلی رخ داده است .

وی از نصب دو دوربین ثبت سرعت در جاده های استان خبر داد و گفت: به زودی 10دوربین دیگر نیز در سایر جاده های استان همدان نصب می شود .