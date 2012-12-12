تصادفات جاده ای همدان 24 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خیری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت میزان تصادفات جرحی و فوتی و خسارتی 560 فقره بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد کشته شدگان جاده ای استان همدان در این مدت 20 نفر بوده است، اظهار داشت: تعداد کشته شدگان جاده ها در هشت ماه امسال کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه هدف پلیس از اخطار به رانندگان خاطی جریمه نیست، گفت: پلیس زمینه ساز آگاهی فرد در راستای کاهش تلفات و خسارات است.
خیری با بیان اینکه طرح زمستانی در استان همدان همزمان با سایر نقاط کشور آغاز شده است، افزود: اهداف کلی این طرح کاهش تصادفات جاده ای، کمک به مصدومین و ایمنی تردد و روان سازی ترافیک است.
وی اظهار داشت: امسال در این زمینه تمهیدات ویژه ای با همکاری راه و شهرسازی صورت گرفته به طوری که تجهیزات بیشتری به اجرای این طرح تعلق گرفته است.
وی افزود: اولویت کاری مجموعه ابتدا پاک سازی راههای اصلی و سپس راه های فرعی و در نهایت راههای روستایی است.
خیری بیان داشت: سه گردنه اصلی استان همدان توسط نیروی پلیس در تمام شبانه روز پوشش داده می شود.
وی با اشاره به اینکه پارسال در گردنه اسد آباد هشت شیب اضطراری برای جلوگیری از وقوع حادثه ایجاد شده بود، عنوان کرد : امسال نیز دو شیب به طول گردنه اضافه شده است.
وی بیان کرد: در این مدت بیشترین تصادفات جاده ای مربوط به سواری ها با 59 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: کمترین تصادفات با دو درصد مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی بوده که این امر باعث خوشحالی است زیرا در صورت تصادفات حمل و نقل عمومی، تعداد کشته شدگان افزیش می یابد.
وی اظهار داشت: 51 درصد تصادفات در راههای فرعی و روستایی و 49 درصد در را ههای اصلی رخ داده است.
وی از نصب دو دوربین ثبت سرعت در جاده های استان خبر داد و گفت: به زودی 10دوربین دیگر نیز در سایر جاده های استان همدان نصب می شود.
خیری اضافه کرد: تمام رانندگان حمل و نقل عمومی مورد تست اعتیاد قرار گرفته و در صورت مثبت بودن دفترچه وی باطل و از رانندگی منع خواهد شد.
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