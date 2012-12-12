ثبت تقویم تاریخی استهبان در لیست آثار معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین هوشمند اظهار داشت: پس از دو سال انتظار و پیگیری بالاخره تقویم تاریخی 1389 استهبان به عنوان یک اثر فرهنگی هنری ادبی و تاریخی با شماره 554 در لیست آثار ادبی و هنری در دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ثبت شد.

وی ضمن تقدیر و تشکر و همچنین تبریک به حسن همیشه بهار پدیدآورنده این اثر ماندگار، آن را افتخاری برای جامعه هنری شهرستان قلمداد و خاطرنشان کرد: به موجب بند 12 ماده 2 قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، مراتب ثبت تقویم تاریخی استهبان در روزنامه رسمی به شماره 19678 تاریخ 3/7/91 آگهی شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان بیان کرد: تقویم تاریخی استهبان در سال 1389 در سه هزار نسخه چاپ و بین مردم و علاقه مندان استهبانی در سراسر کشور توزیع شد که هزینه چاپ آن توسط خیرین فرهنگی، موسسات آزاد و فروش تامین شد.

وی ثبت وقایع اتفاقیه 100 سال گذشته در استهبان را به ذکر تاریخ روز شمار همراه با ثبت تاریخ شهادت 500 شهید گلگون کفن استهبان و رویدادهای مهم شهرستان اعم از افتتاح پروژه ها، سفر مسئولان ارشد کشوری و اتفاقات مهم و حوادث مختلف را بخشی از ابتکارات این اثر ادبی هنری دانست.

هوشمند ادامه داد: چاپ تصاویری از مناطق گردشگری استهبان و آثار خوشنویسی هنرمندان مطرح شهرستان و معرفی برخی موسسات حمایت کننده را بخش دیگری از این تقویم ذکر کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان استهبان تصریح کرد: دو اثر "تقویم نام آوران" و "تقویم طبیعت استهبان" حاصل کار این هنرمند جوان استهبانی که در نوروز 1390 و 1391 چاپ و توزیع شد، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده تا مقدمات ثبت آن نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه حسن همیشه بهار با سه اثر چاپی خود در سالهای گذشته نقش مهمی در معرفی آثار هنرمندان، عکاسان، خوشنویسان، نویسندگان و شاعران شهرستان داشته، از دیگر هنرمندان و مبتکران ادبی و هنری خواست به منظور ثبت آثار تولیدی خود به این اداره مراجعه تا تمهیدات لازم اتخاذ شود.