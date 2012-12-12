ارزیابی رویکردهای 5 طیف اصلاح طلبان در انتخابات از نگاه بادامچیان

اسدالله بادامچیان درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح طیفهای مختلف اصلاح طلب و اهداف و استراتژی آنان برای انتخابات پیش رو گفت: جریان اصلاحات مانند جریان اصولگرا بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد که هر زمان به یک نامی در آمده است ، یک روز خط امامی، یک روز خط بنی صدر، یک روز خط انقلاب اسلامی ، یک روز خط لیبرال ها ، یک روز جنگ فقر و غنا تا اینکه در زمان خاتمی نام اصلاحات روی خودش گذاشت.

وی با اشاره به طیف تندرو جریان اصلاحات ادامه داد: گروهی در جریان اصلاحات وجود دارد که اعتقاد دارد بعد از اتفاقات سال 88 نباید در انتخابات شرکت کنیم؛ چراکه اگر شرگت کنیم ادعای تقلب خود را زیر سوال می بریم و این پیام را می رساند که انتخابات ایران آزاد است و این گروه بیشتر به دنبال تحریم انتخابات هستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: طیف دیگری در درون جریان اصلاحات عقیده دارد باید در انتخابات شرکت کنیم اما براساس قواعد و بازی و سناریوی گذشته خودمان. این گروه هدفش برد در انتخابات نیست بلکه پیگیری و رسیدن به اهداف دیگری در کنار انتخابات است و اظهارات اخیر موسوی خوئینی ها هم بیانگر همین هدف است.

وی شرکت در انتخابات در چارچوب قانون اساسی را هدف طیفی دیگر از اصلاح طلبان دانست و تصریح کرد: گروهی دیگر خواهان شرکت در انتخابات در قالب قانون اساسی و ضوابط تعیین شده در نظام و به دنبال پیدا کردن راهی برای ورود در انتخابات هستند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، افزود: یک دسته از اصلاح طلبان نیز عقیده دارند برای ورود به انتخابات و با یک اصلاح طلب آرام همچون عارف وارد رقابتها شوند هرچند که عارف احساس اعتماد به رای خود ندارد.

وی در مورد رویکرد دسته ای دیگر از طیف اصلاح طلبان گفت: گروهی دیگر عقیده دارند باید با یک اصولگرایی که اهل مدارا با اصلاح طلبان است همراه شوند؛ بنابراین از میان نامزدهای مطرح شده از یکی حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به اختلافات درونی جریان اصلاحات گفت: هیچ اجباری برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نیست. خواستند بیایند، خواستند نیایند.

بادامچیان افزود: اصلاح طلبان هم مانند دیگر اقشار مختلف در کشور زندگی می کنند، از امنیت ، آرامش بهره می برند و دارای نشریه ، سایت و تریبون هستند و حتی تندروهای آنان از داخل زندان نامه می نویسند و نقد می کنند؛ بعد هم می گویند آزادی نیست .