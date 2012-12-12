طرح "پلیس یار" در سه تقاطع قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام شعبانی ورکی در این باره اظهارداشت: طرح پلیس یار با هدف ساماندهی وضعیت تردد عابران پیاده در تقاطع های سطح شهر قزوین به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: عدم توجه به ساماندهی وضعیت تردد عابران پیاده در سطح شهر یکی از مواردی است که در موضوعات ترافیکی ایجاد گره کرده و مشکلات متعددی را به وجود می آورد.

کارشناس ایمنی و تصادفات سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در سال جاری موضوع ارتقاء فرهنگ ترافیک را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده است و موضوع ساماندهی وضعیت تردد عابران پیاده که یکی از موضوعات مهم فرهنگ ترافیک به شمار می رود، این طرح با استقبال خوبی روبرو شد.

شعبانی ورکی تصریح کرد: پیش بینی کرده بودیم در بسیاری از تقاطع های سطح شهر این طرح را اجرایی کنیم تا بتوانیم وضعیت عبور و مرور عابران پیاده در سطح شهر را به نحو مطلوب تری ساماندهی نماییم اما با توجه به شرایط موجود مقررشد در ابتدای امر این طرح در سه تقاطع عدل، خیام و محمد رسول الله اجرا شود.

جهاد فرهنگی مهم‌ترین وظیفه بسیج هنرمندان است

معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین گفت: جهاد فرهنگی مهمترین وظیفه بسیج هنرمندان است.

مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج هنرمندان استان قزوین با حضور مسئولان سپاه صاحب‌الامر (عج) این استان، محمدحسین شفیعی‌ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و جمعی از مسئولان نهادهای فرهنگی برگزار شد.

مهدی طاهرخانی معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب‌الامر (عج) این استان در ابتدای این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره 3000 شهید استان قزوین، شهدای شاخص سال 91 شهیدان عبدالله میثمی و ناهید فاتحی‌کرجو با بیان مطالبی به نقش و جایگاه بسیج هنرمندان پرداخت.

وی نقش بسیج هنرمندان در شرایط کنونی جامعه را حساس و حیاتی دانست و گفت: این قشر از جامعه باید کار تربیتی و بصیرتی انجام دهد و در همه عرصه‌های فرهنگی و هنری حضور فعال داشته باشد.

این مسئول با اشاره به بندهای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: اقتصاد را باید مردمی کرد و با آموزش صحیح الگوی مصرف را اصلاح کرد.

طاهرخانی اهتمام بیشتر به شجره طیبه صالحین، جهاد فرهنگی و جهاد اقتصادی را از اولویت‌های بسیج هنرمندان عنوان و تأکید کرد: حلقه‌های شجره طیبه صالحین نقش اصلی را در الویت‌های سازمان بسیج هنرمندان دارد.

در پایان این مراسم با تشکر از زحمات حجت‌الاسلام صمدی، مرتضی امیری‌ مقدم به عنوان مسئول بسیج هنرمندان استان معرفی شد.