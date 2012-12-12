قانون کاهش ساعت کار پرستاران در بیمارستانهای تامین اجتماعی اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غصنفر میرزابیگی افزود: بعد از پیگیری هایی که برای اجرای قانون ارتقای بهره وری در بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی انجام شد، دفتر رئیس جمهوری طی نامه ای به تاریخ 7 آذر 91 به سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که مسئولان این سازمان طی نامه ای در تاریخ 26 مهر امسال اجرایی شدن این قانون را به صورت رسمی اعلام کرده اند.

وی گفت: پیش از این نیز طی نامه ای به تاریخ 21 خرداد امسال مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بودند که طی آزمون استخدامی این سازمان از مجموع 5 هزار و 777 نفر نیروی استخدامی، 3013 نفر منحصراً به منظور اجرای قانون ارتقای بهره وری در سال 91 استخدام شده اند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: مستندات رسمی نشان می دهد که قانون ارتقای بهره وری اکنون در بیمارستانهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور اجرا شده است و اگر هنوز بیمارستانی باشد که در زیرمجموعه این سازمان هنوز این قانون را اجرایی نکرده است باید مورد آن به صورت منطقه ای اعلام شود تا از مسئولان این سازمان پیگیری شود.

اجرای قانون ارتقای بهره وری از مهر ماه سال گذشته با دستور وزیر بهداشت در بیمارستانهای وزارت بهداشت آغاز شد. از جمله مزایای این قانون این است که فعالیت در شیفتهای عصر و شب و روزهای تعطیل برای کارکنان بالینی با ضریب 1.5 برابر محاسبه می شود. فعالیت متوالی بیش از 12 ساعت ممنوع است و پرسنل بخشهای سوختگی و روانی از یک ماه مرخصی اضافه در سال برخوردار می شوند.