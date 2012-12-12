همایون اسعدیان، کارگردان با اشاره به روند نگارش فیلمنامه سریال "دا" به خبرنگار مهر گفت: مرحله تحقیقات تقریبا به اتمام رسیده است و دو ماه هم هست که نگارش فیلمنامه را انجام می دهیم و قسمتهایی از این سریال به نگارش درآمده و روند کار این است که با پایان نگارش هر قسمت، آن را تحویل حوزه هنری میدهیم.
وی با اشاره به این مطلب که سریال "دا" در 26 قسمت تهیه میشود، بیان کرد: یک تیم تحقیقاتی ما را در زمینه نگارش فیلمنامه همراهی میکنند و در این زمینه سعی شده با افرادی که در زمینه موضوع فیلمنامه مطلع هستند ارتباط گرفته شود و اطلاعات آنها را در نگارش فیلمنامه استفاده کنیم.
کارگردان "طلا و مس" با اشاره به اینکه کار نگارش سریال به سرعت در حال پیگیری است، گفت: امیدوارم نگارش فیلمنامه تا حدود 5 ماه آینده انجام شود تا فیلمبرداری را آغاز کنیم.
مجموعه "دا" را سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری به تهیهکنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی همایون اسعدیان تولید میکند.
این مجموعه بر اساس کتاب دفاع مقدسی "دا" ساخته میشود. این کتاب روایت خاطرات سیده زهرا حسینی است که در مورد جنگ ایران و عراق و به اهتمام سیده اعظم حسینی نگاشته شده و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیدهاست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این کتاب مهم ترین و تأثیرگذارترین کتاب در زمینهٔ خاطرهنگاری جنگ هشت سالهٔ ایران و عراق محسوب میشود.
همایون اسعدیان فیلمهای سینمایی طلا و مس، شوخی، مرد آفتابی و مجموعههای بچههای خیابان، راه بیپایان، چراغ جادو و بوسیدن روی ماه را در کارنامه دارد.
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