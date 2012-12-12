ادامه تظاهرات موافقان و مخالفان/فراخوان وزیر دفاع برای نشست ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تظاهرات موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور مصر که روز گذشته برگزار شد تا صبح امروز ادامه داشت.

طرفداران مرسی در شهر نصر با سر دادن شعار، حمایت خود را از رئیس جمهور مصر و اقدامات وی اعلام کردند و در مقابل مخالفان مرسی نیز در اعتراض به همه پرسی قانون اساسی در میدان التحریر قاهره و اطراف کاخ ریاست جمهوری تظاهرات بر پا کردند.

معترضان به همه پرسی قانون اساسی مصر توانستند برخی موانع آهنی اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور را طی کنند.

بنا بر اعلام منابع محلی، تظاهرات مشابهی نیز در اطراف مسجد القائد ابراهیم در استان اسکندریه، میدان الشون در استان الغربیه و دیگر میادین استان های الدقهلیه، المنوفیه، الشرقیه، البحیره، اسیوط، سوهاج، المنیا و اسوان برگزار شد.

همه پرسی قانون اساسی مصر قرار است 15 دسامبر (25 آذر) برگزار شود.

"عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر از محمد مرسی و گروه های سیاسی مختلف این کشور خواست که امروز چهارشنبه در راستای آرام کردن اوضاع مصر با یکدیگر دیدار کنند.

سخنگوی رسمی نیروهای مسلح مصر در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: دعوت وزیر دفاع مصر شامل نخست وزیر، نخبگان سیاسی و گروه های ملی جریان های سیاسی مختلف، جوانان انقلاب، الازهر، خبرنگاران، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا، اعضای دادگاه قانون اساسی و انجمن قضات مصر و نمایندگان کنیسه ها است.