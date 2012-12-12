"نشان طلایی" باعث افتخار ایران است/ قراردادهای واترپلو کجا، فوتبال کجا!

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو امینی در انتخابات اخیر کنفدراسیون شنای آسیا که در کشور امارات برگزار شد، در سمت رئیس کمیته فنی واترپلوی آسیا ابقا شد.
رئیس ایرانی کمیته فنی واترپلوی آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: برای احراز این پست سه نامزد حضور داشت. نامزد ژاپنی به نفع من کنار کشید زیرا ژاپنیها اساسا افرادی هستند که وقتی میبینند نمیتوانند کاری را با آمادگی کامل انجام بدهند، آن را به دیگری واگذار میکنند، اما نامزد دیگر که قزاق بود به طرق مختلف سعی کرد مرا از دور خارج کند.
وی افزود: از جمله کارهایی که این نامزد قزاق انجام داد این بود که گفت کشوری که فدراسیون شنای آن تعلیق است چرا باید کاندیدا داشته باشد اما خوشبختانه با حمایت ژاپنیها، چینیها و سنگاپوریها موفق شدم برای بار هفتم برای این سمت انتخاب شوم.
امینی در ادامه در خصوص دریافت "نشان طلایی" اظهار داشت: در آسیا آقای "وون سویکوت" از سنگاپور و من موفق به دریافت نشان طلایی شدهایم. البته این افتخاری است برای واترپلوی ایران و امیدوارم بتوانم با استفاده از تجربیاتی که طی 20 سال حضور در عرصه واترپلوی آسیا و جهان کسب کردهام، به واترپلوی کشورم کمک کنم تا در جایگاهی که شایستگی آن را دارد، قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: انتخابات جهانی هم مرداد ماه سال آینده در بارسلون برگزار میشود و من به عنوان عضو کمیته فنی جهانی در این انتخابات حضور پیدا خواهم کرد.
تیم جوانان ایران در رقابتهای جهانی که در پرث استرالیا برگزار شد با کسب عنوان دوازدهمی به کار خود پایان داد. امینی که در این رقابتها حضور پیدا کرده بود، در مورد عملکرد این تیم گفت: ببینید ما در رده جوانان از پتانسیل بسیار بالایی برخورداریم. در حال حاضر 30 تا 40 بازیکن داریم که مسنترین آنها 20 سال سن دارد و این یعنی میتوانیم تا سه دوره آینده بازیهای آسیایی از حیث بازیکن بینیاز باشیم. رقابتهای قهرمانی جهان در استرالیا هم کمک کرد تا این جوانان محک بخورند.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا عملکرد تیم جوانان ایران در این دوره از رقابتها ضعیف نبود؟، اظهار داشت: بازیکنان ما بدون بازی تدارکاتی در این مسابقات شرکت کردند و همین امر سبب شد تا ضریب خطای آنها بالا برود. ما ترینینداد و توباگو و ازبکستان را شکست دادیم اما در دیدار با برزیل مرتکب اشتباهات کودکانه شدیم. حتم داشته باشید اگر بازیکنان ما تجربه داشتند مقابل برزیل اینچنین شکست نمیخوردند و کانادا را شکست میدادند، با سه پیروزی در جایگاه بالاتری قرار میگرفتند.
خسرو امینی در پایان با بیان اینکه واترپلو نیاز به پشتیبانی مالی دارد، گفت: واترپلوی ما در ردههای سنی در آسیا موفق است اما همین که بازیکنان به سن بزرگسالی میرسند، درگیر کار و زندگی میشوند و واترپلوی ما افت میکند. دلیل این امر به این موضوع بازمیگردد که شما اگر میخواهید در این رشته موفق باشید باید نگاهی حرفهای به آن داشته باشید. مبلغ دریافتی یک بازیکن فوتبال چند صد میلیون تومان است آن وقت یک بازیکن حرفهای واترپلو حداکثر 10 میلیون تومان قرارداد سالیانه میبندد. با این شرایط چطور میتوان از واترپلو انتظاری بیش ازاین داشت؟ اگر پخش تلویزیونی و متعاقبا حامی مالی نباشد، وضع این رشته بهتر نمیشود.
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