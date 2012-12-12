میانگین سنی ماموران پلیس/ برخی برای نیامدن به سربازی معتاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در چهارمین همایش علمی کاربردی بهداشت و درمان نیروهای مسلح اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان همانند پلیس راهنمایی و رانندگی در نیروی انتظامی است و یک حوزه همگانی محسوب می شود. هر چه زمان رو به جلو می رود توجه مردم به بهداشت و درمان بیشتر و پیشرفت های این حوزه نیز چشمگیرتر می شود.

وی ادامه داد: در اسلام آمده است مال را باید فدای جان کرد و حتی اگر یک روز از عمر فرد باقی باشد شرعا مکلف است جسم خود را حفظ و به آن توجه کند. درست است که خدا شفا می دهد اما برای شفا نیز باید به دکتر مراجعه کرد و فقط با دعانویسی شفا حاصل نمی شود.



فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برخی ها مقلدان مراجع تقلید را میمون خطاب کرده اند، تاکید کرد: جان و مال را باید فدای دین کرد. برخی گفته اند که تقلید کار میمون است اما باید بدانند که اگر در پزشکی سراغ پزشک متخصص می رویم در دین هم باید به سراغ فرد متخصص رفت. امر تقلید و ولایت فقیه بدیهی است و فردی که این سخنان را بر زبان می آورد اهانت می کند. انسان به تنهایی نمی تواند همه چیز را فرا گیرد و نیاز دارد در برخی از امور از متخصصان تقلید کند.



وی با اعلام اینکه هم اکنون میانگین سنی کارکنان نیروی انتظامی زیر 30 سال است، افزود: با پیشرفت دانش بشری اقدامات خوبی در حوزه سلامت انجام شده است. در نیروهای مسلح نیز طرح های مختلفی از جمله حکمت و امام رضا (ع) برای سلامت کارکنان به اجرا درآمد اما فوت عادی شاغلان طی سالهای اخیر سیر صعودی داشت 12 سال پیش سالانه 100 نفر به صورت عادی در نیروی انتظامی جان خود را از دست داده اند که این آمار امسال به بیش از 250 نفر رسیده است.



احمدی مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده برای نیروهای پلیس افزود: باید به فکر سفره خانواده ها و تغذیه آنها نیز باشیم دستور داده ایم که وام به صورتی در اختیار آنها قرار نگیرد که 60 درصد حقوقشان برای پرداخت اقساط برود این موضوع باعث می شود که سفره خانواده ها و سلامت آنها به خطر بیفتد . ممکن است افرادی که دارای اقساط زیادی هستند از سبد خانوار، سلامت و سفر بکاهند که این موضوع سلامت آنها را به خطر می اندازد.



فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: باید شناسنامه سلامت برای کارکنان نیروهای مسلح طراحی شود و امکانات ورزشی در اختیار آنها قرار گیرد ضمن اینکه باید به خانواده های آنها و خودشان الگوی تغذیه داد.



وی با بیان اینکه اعتیاد در نیروهای مسلح دیده می شود، گفت: البته این پدیده در میان نیروهای مسلح بسیار کم است و با این افراد نیز برخورد و اخراج می شوند البته اعتیاد در میان سربازان وظیفه وجود دارد و وقتی می گوییم که معتادان به سربازی اعزام نمی شوند عده ای معتاد می شوند تا به سربازی نیایند در گذشته نیز وقتی می گفتیم اگر دندانهای فرد مشمول دچار مشکل باشد از سربازی معاف می شود عده بسیار زیادی دندان های خود را می کشیدند تا به سربازی نروند یا اینکه والدین فرد مشمول از یکدیگر طلاق سوری می گرفتند تا فرزندشان از خدمت معاف شود.



احمدی مقدم با اشاره به گران شدن هزینه های درمان افزود: افزایش هزینه های بهداشت و درمان باعث می شود تا مردم کمتر به فکر سلامت خود باشند. اگر برای الگوی اقتصادی بهداشت و درمان فرمولی پیدا نکنیم با چالش روبرو می شویم.



وی با بیان اینکه نیروهای مسلح در حوادث طبیعی نیز به کمک نیازمندان می روند، گفت: در زلزله های اخیر نیز نیروهای نظامی و انتظامی به کمک مردم شتافتند و آنها را یاری کردند. باید در بحران های دنیا نیز اولین نفری باشیم که به عنوان سفیر صلح و دوستی به کمک افراد می شتابیم. همیشه جنگ نداریم و نمی توانیم امکانات را رها کنیم.



فرمانده نیروی انتظامی در پایان خواستار توجه بیشتر به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی شد و گفت: خوشبختانه امروز توجه خاصی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می شود و ظرفیت های خوبی نیز ایجاد شده است.