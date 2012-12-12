کشور نیازمند تلاش و نظرات کارشناسی شورای انقلاب فرهنگی است

حجت الاسلام حسینعلی اکبری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورای عالی انقلاب اسلامی را امام خمینی (ره) بنیان نهادند، گفت: فعالیت شورای انقلاب فرهنگی مهندسی، مدیریت امورفرهنگی، آموزشی و پژوهشی است.

وی ادامه داد: در هر نظامی باید گروهی از برجستگان علمی امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور را مدیریت کنند و این مهم میسور نمی شود مگر با گردهم آمدن اصحاب قلم، فن، پژوهش و علم که در کشور اسلامی ما نیز با ابتناءبه شریعت و اجرای آن در قالب قانون و دین پژوهی نیازمند به این گروه محقق و عالم است.



وی اظهار داشت: با امعان نظر به این موضوع شورای عالی انقلاب فرهنگی را که از سوی سرآمد عالمان و خردمندان یعنی رهبر فرزانه انقلاب منصوب می شوند و متعینا این مهندسی را عهده دار می شوند اعضاء حاضر در آن شورا علاوه برعلمیت و درایت کافی و اشراف همه جانبه به موضوعات علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز جامعه بایستی با هوشیاری و استفاده صحیح از امر کارشناسی به اقناءعلمی جامعه جویای علم و دین پرداخته و مجامع علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی را به سرچشمه زلال رهنمون سازند.

وی با بیان اینکه نهضت جنبش علمی و تولید علم از سوی امام خامنه ای کلید خورد و در حال حاضر نیز با سرعت بالائی رو به رشد است خاطرنشان کرد: این رشد فزاینده باید از سوی همین شورای برجسته و نامدار کشور مدیریت شود تا از کژی،تندی و کندی بازماند و آنچه نیاز مراکز ، مؤسسات ،دانشگاه هاو سایر مراکز علمی است در قالب علوم مختلف و تخصص های مورد نیاز احصاء و استخراج و در اختیار جویندگان قرار گیرد.



وی در پایان بیان داشت: امید به آنکه روزی این کشور با توجه به سابقه دیرینه علمی و فرهنگی کهن خود بتواند در جایگاه اصلی خود صدرنشین گشته و خودنمائی علمی با تکیه بر فرهنگ عمیق دینی کند.

